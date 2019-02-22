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الرئيسية | خارج الحدود | السفارة الأمريكية تحذر مواطنيها المقيمين بالجزائر

السفارة الأمريكية تحذر مواطنيها المقيمين بالجزائر

السفارة الأمريكية تحذر مواطنيها المقيمين بالجزائر
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 22 فبراير 2019 - 16:29

وجهت سفارة الولايات المتحدة بالجزائر، نداء إلى مواطنيها المقيمين بالجزائر لـ"تجنب التجمعات والحشود"، اليوم الجمعة، بعد الدعوات إلى تنظيم مسيرات ضد ترشح الرئيس المنتهية ولايته، عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة.

وكتبت السفارة في تدوينة، نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، موجهة للمواطنين الأمريكيين المقيمين بالجزائر، أن "الأمر يتعلق بتنبيه من السفارة الأمريكية. قد تخرج مظاهرات في البلاد يومي الجمعة 22 فبراير والأحد 24 فبراير. تابعوا وسائل الإعلام المحلية وتجنبوا الحشود".

ودعت السفارة الأمريكية، في هذه التدوينة، مواطنيها إلى تصفح الموقع الإلكتروني الخاص بالسفر التابع لوزارة الخارجية، حول التحذير على الصعيد العالمي، وإشعار السفر والمعلومات الخاصة بالبلد بالنسبة للجزائر.

ونزل المحتجون إلى الشوارع، صباح اليوم، بالعديد من مناطق الجزائر، للاحتجاج ضد ترشح رئيس الدولة المنتهية ولايته، للاقتراع الرئاسي، المقرر يوم 18 أبريل المقبل.

وفي العاصمة الجزائرية، تم نشر تعزيزات للشرطة في العديد من الأحياء والشوارع الكبرى للمدينة.

ومنذ الإعلان رسميا عن رغبة الرئيس المنتهية ولايته الترشح لولاية خامسة، نظمت العديد من المظاهرات في مختلف أرجاء الجزائر. وقد انطلقت هذه الحركة بداية من الشلف والجزائر العاصمة، ثم انتقلت إلى برج بوعريريج، قبل أن تمتد إلى مناطق أخرى، مثل وهران وعنابة وبسكرة وتيزي وزو وباتنة وأم البواقي والطارف وبجاية.

ونزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع، خلال نهاية الأسبوع، للتعبير عن غضبهم إزاء ما يصفونه بـ "الولاية الزائدة عن الحد" لرئيس الدولة المنتهية ولايته، حاملين لافتات وغيرها كتبت عليها شعارات مناوئة للنظام القائم ولترشح الرئيس المنتهية ولايته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - حاميدو الجمعة 22 فبراير 2019 - 16:49
كل الشعب المغربي مع الشعب الجزائري الذي يطالب بحقه في تقرير المصير......
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2 - عمر الجمعة 22 فبراير 2019 - 16:51
في أغلب الحالات لما يتقدم شخص من تلقاء نفسه ليتولى مسؤولية رئيس أو وزير...في بلد ما فهدفه الأول مصلحة نفسه لا غير وسيكوت فاشلا ومفسدا.وكل من يتهرب من المسؤولية فهو والىه إنسان سيكون ناجحا إن تولاها لأنه أكيد استحضر رقابة ربه وعلم أن المسؤولية حمل ثقيل وأمانة ثقيلة.ويوم يتهرب الناس من تحمل تلك المسؤولية فأنذاك أي واحد نختاره سيشرفنا ويمثلنا أحسن تمثيل.
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3 - مغربي الجمعة 22 فبراير 2019 - 16:51
لماذا لا يخرج بوتفليقۃ بالقاء كلمۃ امام الشعب الجزاءري وهكذا تستقر الامور
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4 - simou الجمعة 22 فبراير 2019 - 16:52
نتمنا لهم الخير ولشعوب المغرب العربي الاتلاف
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5 - toto الجمعة 22 فبراير 2019 - 16:54
il n,y,a pas d,americains qui vivent en algerie sauf le personnels du consulat et de l,Ambassade.
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