24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3608:0213:4616:5119:2120:36
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. تهمة "السرقة العلمية" تلاحق بحثا للأكاديمي المغربي عمر إحرشان (5.00)

  2. البراهمة والمقاربة الإطفائية (5.00)

  3. إصلاح منظومة التعليم (5.00)

  4. "الضمان المركزي" يُطلق منتجات للمقاولات الصغيرة (5.00)

  5. جبهة إنقاذ مصفاة "سامير" تُطالب بتعليق تحرير أسعار المحروقات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | استشهاد طفل وإصابة 41 فلسطينياً في مسيرات العودة

استشهاد طفل وإصابة 41 فلسطينياً في مسيرات العودة

استشهاد طفل وإصابة 41 فلسطينياً في مسيرات العودة
هسبريس- متابعة
الجمعة 22 فبراير 2019 - 19:35

استشهد طفل فلسطيني وأصيب 41 مواطنا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أثناء قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة الشعبية شرق قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، استشهاد الطفل يوسف سعيد حسين الداية (15 سنة) متأثرا بجراحه التي أصيب بها في الصدر من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق غزة، مضيفة أن الشهيد هو من سكان حي الزيتون شرق المدينة.

وأكدت الوزارة في بيان، "إصابة 41 مواطنا برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال الجمعة الـ48 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة" ، مضيفة أنه أصيب ايضا عشرات المتظاهرين بحالات إغماء لاستنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

ويشارك فلسطينيون، في المسيرات السلمية التي تنظم قرب السياج الفاصل بين شرق غزة وإسرائيل، منذ أواخر مارس العام الماضي، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، مما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة آلاف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Amir الجمعة 22 فبراير 2019 - 19:50
حسبنا الله ونعم الوكيل.اللهم كن لهم وليا و نصيرا . آمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.