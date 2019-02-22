استشهاد طفل وإصابة 41 فلسطينياً في مسيرات العودة

هسبريس- متابعة

استشهد طفل فلسطيني وأصيب 41 مواطنا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أثناء قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة الشعبية شرق قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، استشهاد الطفل يوسف سعيد حسين الداية (15 سنة) متأثرا بجراحه التي أصيب بها في الصدر من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق غزة، مضيفة أن الشهيد هو من سكان حي الزيتون شرق المدينة.

وأكدت الوزارة في بيان، "إصابة 41 مواطنا برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال الجمعة الـ48 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة" ، مضيفة أنه أصيب ايضا عشرات المتظاهرين بحالات إغماء لاستنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

ويشارك فلسطينيون، في المسيرات السلمية التي تنظم قرب السياج الفاصل بين شرق غزة وإسرائيل، منذ أواخر مارس العام الماضي، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، مما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة آلاف.