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كُتّاب وآراء
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البشير يحلّ الحكومة ويعلن "الطوارئ" في السودان
الجمعة 22 فبراير 2019 - 21:45
أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، مساء اليوم، حل الحكومة وفرض حالة الطوارئ لمدة عام في كل أنحاء البلاد وبذلك بعد شهرين من الاحتجاجات التي تطالب بتنحيه من السلطة التي يتولاها منذ 1989.
وشهدت البلاد العديد من الاحتجاجات في الشهور الأخيرة تطالب برحيل البشير عن السلطة، ولكن الرئيس كان يؤكد مرارا أنه لن يترك الرئاسة وأن التغيير يمكن أن يحدث من خلال الانتخابات المقررة في 2020.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - بنكبور الجمعة 22 فبراير 2019 - 22:03
من سيمات جل حكامنا العرب مع الأسف و عند احساسهم بالخطر الممثل في صحوة شعوبنا فإن جل الحكام العرب الفاشلين يقدمون قربانا أو أكباش أضحية لإنقاد أنفسهم و يريدون الخلود في مناصيهم و تغيير الدساتير و يحرفونها من أجل تمديد مدة ترئسهم
2 - مواطن مغربي الجمعة 22 فبراير 2019 - 22:16
اكثر من ثلاثين سنة والبشير في السلطة وبسببه انقسمت السودان الى دولتين ولا زال مشكل دارفور في الامم المتحدة قاءم ومهدد الى الانفصال هو الاخر عن السودان..البشير ايضا جوع الشعب وافقره ، وخرب الاقتصاد وأعاد السودان الى العصر الحجري ،، ورغم كل ذلك هذا الدكتاتوري لم يريد ان يتنازل الى الشعب ولازال طامع في الحكم؟!
للاسف الشديد هؤلاء الدكتاتوريين لا يتنازلون عن السلطة للشعب سوى بالانقلابات او من طرف القوى الخارجية. .
للاسف الشديد هؤلاء الدكتاتوريين لا يتنازلون عن السلطة للشعب سوى بالانقلابات او من طرف القوى الخارجية. .
3 - Mohamed de Tanger الجمعة 22 فبراير 2019 - 22:22
الحكام العرب قاسمهم المشترك هو تشبتهم بالسلطة و الكراسي حتى ولو كان الشعب تنظح حناجره بعدم رضاه عن السياسة و التسيير و عديد الأمور اللتي قام بها ( هرم السلطة) واللتي لم تضهر نتائجها على الوجود ، العبرة في زين العابدين بن علي و صدام حسين و معمر القدافي و محمد حسني مبارك و قبلهم كثير. لكن المؤكد هو انه سيأتي بعدهم كثير
حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل
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