البشير يحلّ الحكومة ويعلن "الطوارئ" في السودان

هسبريس - إفي

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، مساء اليوم، حل الحكومة وفرض حالة الطوارئ لمدة عام في كل أنحاء البلاد وبذلك بعد شهرين من الاحتجاجات التي تطالب بتنحيه من السلطة التي يتولاها منذ 1989.

وشهدت البلاد العديد من الاحتجاجات في الشهور الأخيرة تطالب برحيل البشير عن السلطة، ولكن الرئيس كان يؤكد مرارا أنه لن يترك الرئاسة وأن التغيير يمكن أن يحدث من خلال الانتخابات المقررة في 2020.