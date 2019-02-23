24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:36
|08:02
|13:46
|16:51
|19:21
|20:36
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رصيف الصحافة: مديرية الضرائب تلغي ضريبة "التمبر" على الأدوية
- معتصمون ينددون بأوضاع مشفى "سعادة" بمراكش
- دفاع "معتقلي الريف" يلزم الصمت ويتخوف من تأثيرات على القضاء
- كولومبيا تفجر بيت قطب المخدرات بابلو إسكوبار
- تهمة "السرقة العلمية" تلاحق بحثا للأكاديمي المغربي عمر إحرشان
تهمة "السرقة العلمية" تلاحق بحثا للأكاديمي المغربي عمر إحرشان (5.00)
جبهة إنقاذ مصفاة "سامير" تُطالب بتعليق تحرير أسعار المحروقات (5.00)
- مئات الجزائريين ينتفضون ضد ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة - (71)
- غوتيرس: الصحراء تنتظر حكماً ذاتياً يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة - (60)
- "أباتريد" يتحرر من القيود السياسية لمأساة تهجير "مغاربة الجزائر" - (52)
- جامعيون يقودون "حراك الكرامة" ويطالبون أمزازي بتحسين الأجور - (50)
- بوليف: السرعة وراء حوادث السير .. و"الرادار" يردعُ المخالفين - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
كولومبيا تفجر بيت قطب المخدرات بابلو إسكوبار
فجرت السلطات في كولومبيا منزلا كان زعيم عصابات المخدرات الراحل، وذائع الصيت بابلو إسكوبار يعيش فيه لمدة 25 عاما بمدينة ميديلين الكولومبية.
واختفى المنزل الذي كان يطلق عليه "موناكو" خلال ثوان معدودة من صورة المدينة بعد تفجيره أمس الجمعة.
كانت السلطات نقلت 1500 من السكان من حي سانتا ماريا دي لوس أنجلوس إلى مكان آمن بالمدينة الكولومبية الكبيرة قبل تفجير المنزل.
وقررت السلطات إقامة متنزه مكان بيت إسكوبار تخليدا لذكرى العديد من الضحايا الذين سقطوا على يد عصابة ميديلين.
وقال رئيس المدينة فيدريكو غوتيريز في خطبة له قبل تفجير المنزل: "سيكون المكان موضعا ليتعلم الناس ويفهموا أن ما حدث لنا لا يصح أن يحدث لأحد آخر أبدا".
وأفاد غوتيريز بأن اقتلاع المنزل جاء للحيلولة دون تمجيد إسكوبار.
وكان العديد من السياح من جميع أنحاء العالم توافدوا منذ وفاة إسكوبار إلى منزله والتقطوا الصور هناك ومن بينهم نجوم مثل مغني الراب ويز خليفة.
تحكم إسكوبار وعصابة المخدرات التابعة له خلال ثمانينيات القرن الماضي في تهريب الكوكايين على مستوى العالم، وكانوا جميعا مسؤولين عن وفاة الآلاف من البشر.
وبعد أن أعلن إسكوبار الحرب على دولة كولومبيا قتلته الشرطة عام 1993.
وبسبب تقديم إسكوبار المنح والمعونات لسكان الأحياء البائسة ما يزال كثيرون يعتبرونه بطلا قوميا.