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شرب خمور مغشوشة ينهي حياة 84 شخصا بالهند
السبت 23 فبراير 2019 - 11:40
قال هيمانتا بيسوا سارما وزير الصحة في ولاية أسام الهندية اليوم السبت إن 84 شخصا على الأقل لقوا حتفهم إثر تناول خمور مغشوشة في الولاية الواقعة بشمال شرق البلاد كما تم نقل نحو 200 آخرين للمستشفى.
وتأتي الواقعة بعد أقل من أسبوعين من وفاة أكثر من مئة شخص بعد تناول خمر ملوث في شمال الهند.
وقال سارما عبر الهاتف "نتلقى كل عشر دقائق تقارير عن ضحايا من أماكن مختلفة. حتى الآن تم نقل نحو 200 شخص للمستشفى وكثير منهم في حالة حرجة".
وأضاف بعد أن زار المرضى في جورهات الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر شرقي جواهاتي المركز المالي في الولاية "هرع أطباء من مناطق قريبة للتعامل مع الأمر".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - حقيقة السبت 23 فبراير 2019 - 12:02
إنَّ تحريم الخمر من بديهيات أمور الدين المعلومة بالضرورة وقد ثبت بالقرآن الكريم كما ثبت بالسنة النبوية وانعقد عليه إجماع علماء الأمة كما أن فيه ضرر على الصحة وعلى المجتمع فهو من الأسباب المهمة لتفكك الأسرة وحوادث السير والجريمة والقتل فعلى المسلم رجل وإمرأة اجتنابه حتى يعيش حياة مطمئنة ملؤها رضى الله ورحمته.
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