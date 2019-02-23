عملاء أمريكيون يصلون هانوي قبل قمة "ترامب كيم"

هسبريس - افي

يصل نحو 200 عميل من المخابرات الأمريكية للعاصمة الفيتنامية هانوي السبت، للإعداد للقمة المرتقبة بين رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب ونظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

ووصل جزء من هؤلاء العملاء بالفعل على متن طائرتين عسكريتين انطلقتا من قاعدة أمريكية باليابان، في حين سيتوافد الباقون على مدار اليوم السبت، وفقا لما ذكرته بوابة (في إن إكسبريس) الإخبارية الفيتنامية.

وجاء أيضا على متن الطائرتين الأمريكيتين، سيارتان مصفحتان خاصتان -يطلق عليهما اسم (الوحش)- وصنعتهما شركة "جنرال موتورز" بأبواب ثقيلة بوزن مثل أبواب طائرة "بوينج 757"، وذلك لحماية الرئيس ترامب.

ووصل المبعوث الأمريكي ستيفن بيجن لهانوي أول أمس الخميس، وفي اليوم التالي وصل نظيره الكوري الشمالي، كيم هيوك-تشول، من أجل الإعداد للقمة التاريخية الثانية التي سيتم خلالها مناقشة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وفي القمة الأولى التي انعقدت في يونيو 2018 بسنغافورة، اتفق كيم وترامب على نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية، لكن منذ ذلك الحين لم يتحقق أي تقدم في هذا الصدد بسبب عدم وجود خارطة طريق لتنفيذ هذه الخطة.

وتطالب واشنطن بيونج يانج باتخاذ خطوات محددة نحو نزع كامل للسلاح النووي بشبه الجزيرة، في حين يطالب النظام الكوري الشمالي بضمانات من الإدارة الأمريكية لبقاء النظام في البلد الآسيوي وكذلك إلغاء العقوبات الاقتصادية ضدها، قبل توقيع أي اتفاقيات سلام.