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الرئيسية | خارج الحدود | اعتقالات بالجزائر تعقب احتجاجات ضد ترشح بوتفيلقة

اعتقالات بالجزائر تعقب احتجاجات ضد ترشح بوتفيلقة

اعتقالات بالجزائر تعقب احتجاجات ضد ترشح بوتفيلقة
هسبريس - متابعة
السبت 23 فبراير 2019 - 15:57

أعلنت الشرطة الجزائرية، عن إيقاف ما مجموعه 41 شخصا، أمس الجمعة، خلال المظاهرات، التي نظمت ضد ترشح الرئيس المنتهية ولايته، عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، التي تشرف على مختلف مصالح الشرطة الجزائرية، في بيان، إن هؤلاء الأشخاص تم إيقافهم من أجل "الإخلال بالنظام العام، وأعمال شغب وتحطيم الممتلكات، والاعتداء على القوة العامة".

وأوضح المصدر ذاته، أن من بين الموقوفين الـ41، هناك 38 شخصا جرى إيقافهم بالجزائر العاصمة، التي شهدت اصطدامات بين الشرطة ومتظاهرين حاولوا التوجه إلى رئاسة الجمهورية.

وأخذت الحركة الاحتجاجية ضد الولاية الخامسة زخما كبيرا، أمس الجمعة، خاصة بالجزائر العاصمة، حيث نظمت، ولأول مرة خلال 20 سنة تقريبا، مسيرة "سياسية" ضخمة، بالشوارع، وحيث خرج الجزائريون بالتزامن في العديد من المدن بمختلف أنحاء البلاد.

غير أن اصطدامات اندلعت في نهاية الظهيرة بالعاصمة، عندما توجه آلاف المتظاهرين نحو رئاسة الجمهورية، وتم منعهم من قبل عناصر الشرطة.

ورد المتظاهرون، الذين تم إلقاء الغازات المسيلة للدموع عليهم، بالرشق بالحجارة وبمقذوفات مختلفة باتجاه عناصر الشرطة، الذين نفذوا عمليات إيقاف.

يذكر أنه تم، منذ سنة 2001، رسميا حظر أي مظاهرة بالجزائر العاصمة، حيث تتدخل الشرطة عموما على الفور لإحباط كل محاولة للتجمهر.

ومنذ الإعلان رسميا عن رغبة الرئيس المنتهية ولايته الترشح لولاية خامسة، نظمت العديد من المظاهرات في مختلف أرجاء الجزائر. ونزل مئات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع، للتعبير عن غضبهم إزاء "الولاية الزائدة عن الحد" لرئيس الدولة المنتهية ولايته. وحمل المتظاهرون لافتات وغيرها كتبت عليها شعارات مناوئة للنظام القائم ولترشح الرئيس المنتهية ولايته. ورددوا شعارات، من بينها "لا للعهدة الخامسة"، و"الشعب يريد التغيير"، و"ضد دكتاتورية العار".

كما أن العديد من المواطنين كانوا يلوحون بلافتات سوداء في إشارة إلى الحداد، وهي طريقة للتعبير عن رفضهم القطاع ل"خيار الولاية الخامسة المفروض من قبل أولئك الذين يريدون الإبقاء على حالة الجمود".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - فارس ففاف السبت 23 فبراير 2019 - 16:15
هذا حال العرب يصنعون الطاغي ثم يتساءلون لماذا طغا
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25
2 - dokalli السبت 23 فبراير 2019 - 16:19
احتجاجات كانت سلمية اغلبهم ناس بعقلهم حتى الشرطة تعملت مع احتجاجات ب هدوء ماشي بحال المغرب كيخرجو غير المراهقين اهازين لحجر .
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-55
3 - mho السبت 23 فبراير 2019 - 16:21
جل الجزائرين لا يريدون بوتفليقه ومع ذالك فان ترشح فصوف ينجح ب 99.1 ف الانتخابات هدا ذليل على هناك فساد في الدولة والجيش بالخصوص والله المعين
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25
4 - نهاية نظام الجنرالات السبت 23 فبراير 2019 - 16:23
إنها أول الخطوات في إنهيار الأنظمة الديكتاتورية الاستبدادية....اعتقالات عشوائية و بالجملة....سقوط قتلى وشهداء...إقالة الحكومة و وزراء... مظاهرات حاشدة وغليان و احتقان... خلاصة الأمر نظام الجنرالات البوتفريقي يسير نحو حتفه... أوصدوا الأبواب و أغلقوا الحدود أمام جحافل النازحين و اللاجئين من شعب المليون ونصف المليون شهيد..
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6
5 - متعجب السبت 23 فبراير 2019 - 16:23
هاعلاش كالك الجزائر 10 فعقل واش ماعلابالكمش بلي بوتفليقا رحمه الله مراش عارف كاش واش راه صاري
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13
6 - ايت الراصد:المهاجر السبت 23 فبراير 2019 - 16:25
ان سياسة التخويف لم تعد تجدي نفعا مع الشعوب التي تريد الانعتاق من العبودية وانه من العار ان يقبل اخواننا الجزائريون ترشح من انتهت حياته جسديا واصبح مثل مومياء يتم تسخيره من طرف ديكتاتورية العسكر ...باختصار لابد لقيد العبودية ان ينكسر ..بوصول رئيس جديد الى السلطة من خلال اختيار شعب الاحرار.. الذي قدم مليون شهيد من اجل تحرره من الاحتلال...
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15
7 - amaghrabi السبت 23 فبراير 2019 - 16:26
بسم الله الرحمان الرحيم.اقول لحكام الجزائر الخبثاء الذين اصموا اذاننا بمبدأ تقرير المصير في الصحراء المغربية,ولماذا لا تتركون الشعب الجزائري الذي خرج من اجل تقرير مصيره السياسي ومن اجل التعبير الصادق بان الرئيس مريض لا يستطيع لا الكلام ولا التحرك وبالتالي خرج ليطلب ويصيح من اجل شخصية جزائرية وطنية تعمل ما اجل مصلحة الجزائر والجزائريين.اقول لحكام الجزائر اطلبوا تقرير المصير لشعبكم الجزائري المحترم وبعد ذلك فتشوا عن مرتزقة ترغبون ان تحققوا لها تقرير المصير وتدافعون على الشرعية الدولية .واذهبوا في ستين داهية انتم وتقرير المصير كما يقول إخواننا المصريين
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13
8 - توفيق السبت 23 فبراير 2019 - 16:30
ما يقال"اللهم اجعل آخرنا احسن من اولنا". امام هذه المظاهرات الضخمة في كل مدينة ورفض ما يسمى بالهردة الخامسة والدس بالأقدام على صور الرئيس الحالي هي نهاية بئيسة ومذلة. ما رايكم؟
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5
9 - منطقي السبت 23 فبراير 2019 - 16:32
العرب أمة وحشية أهل نهب وعَبَث وإذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب يهدمون الصروح و المباني ليأخذوا حجارتها أثافيَّ للقدور ويخربون السقوف ليعمّروا بها خيامهم وليست لهم عناية بالأحكام وزجر الناس عن المفاسد ، وأنهم أبعد الناس عن العلوم و الصناعات.
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1
10 - وجدي السبت 23 فبراير 2019 - 16:34
الشعوب العربية تعيش نفس الاوضاع وخصوصا المغاربية منها رغم اختلاف حكامها ومن كان يعتقد ان الشعوب نائمة فهو مخطأ والدليل الشعب الجزائري الذي انتفض ضد العصابة التي تحكمه ولاشك ان تداعيات هذه الانتفاضات ستكون لها وقعا على الدول المغاربية كلها ويمكن القول ان النسخة الثانية من الربيع العربي هي في طريقها الى التحقيق وعلى حكومة البيجيدي ان تاخذ العبرة والا سوف ترمى الى مزبلة التاريخ
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1
11 - العسكر هو من يحكم السبت 23 فبراير 2019 - 16:39
الآن وقبل أي وقت مضى يجب أن يثور الشعب الجزائري على الطغمة العسكرية الحاكمة و على رأسها القايد صالح الفاسد الذي أفسد الإقتصاد و السياسة و صورة البلاد و كذلك أفسد مستقبل الأجيال الصاعدة في جزائر الرخاء و الرفاهية ... تنعم بمدخول مواردها المعدنية و الغازية و النفطية...لك الله أيها الشعب الجزائري الشقيق.
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3
12 - مواطن مغربي السبت 23 فبراير 2019 - 16:48
في أحسن الأحوال و في أفضل السيناريوهات سوف يمررون الحكم في الجزائر إلى أخ بوتفليقة بدعوى أنهم تفاعلوا مع مطالب الشعب. هذه لم تعد جمهورية بل أصبحت: دار الورثة. و شكرا
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2
13 - Observateur السبت 23 فبراير 2019 - 16:55
مادورو و موغابي و الموزمبيق و حزب الله يتمنون فوز المشلول في الإتخابات الرئاسية !
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14 - محماد الوجدي مول المحلبة السبت 23 فبراير 2019 - 16:58
بعض المعلقين يلومون المغاربة هنا على تعليقاتهم .. نحن نقول الحقيقة بحياد وبدون مبالغة ...حسب ما نرى في مواقع التواصل الاجتماعي... لسنا ضد مصالح الشعب الجزائري الشقيق... لكن ضد حكام الجزاءر العسكر الذي يرفضون حق الشعب الجزائري الشقيق في تقرير مشروعية الانتخابات الرئاسية..الجزاءرية ... مثل حاكم فينيزويلا الذي الف كرسي الرءاسة وأكل اموال شعبه ... وحكام الجزاءر يريدون فقط تقرير الشعب الصحراوي اللقيط من كافة إفريقيا كانوا عبيدا للقدافي وبومدين.... وعلى كل حال نحن من الشعب الجزائري الشقيق نكن له الإحترام والتقدير والمودة.....
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