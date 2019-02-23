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كُتّاب وآراء
احتراق مئات السيارات خلال عرض جوي في الهند
احترق ما لا يقل عن 300 سيارة السبت إثر حريق شب في ساحة وقوف للسيارات أثناء عرض جوي تديره الحكومة في مدينة بانجالور جنوب الهند، ولم يصب أحد بجروح.
ونقلت شبكة "إن دي تي في" الإخبارية الهندية عن مصدر مسئول قوله "إن سبب الحريق هو سيجارة مشتعلة ألقيت على حشائش في حقل مكشوف .
وقال رئيس خدمات إطفاء الحرائق بالمدينة إم إن ريدي إن الحريق بمعرض "إيرو إنديا 2019" انتشر بسرعة بسبب جفاف الحشائش والرياح الشديدة.
وشوهدت أعمدة الدخان الأسود الكثيفة وهي ترتفع من السيارات المحترقة بالقرب من قاعدة يلاهانكا الجوية، حيث يوجد حوالي 100 طائرة للمشاركة في الحدث الذي ينظم كل عامين.
وقالت وزارة الدفاع الهندية إنه تم فتح تحقيق للوقوف على سبب الحريق.
وذكرت تقارير أنه تم تعليق العرض الجوي مؤقتا بينما ينتشر الحريق ولم تقلع أي طائرة من القاعدة حتى تم إطفاء الحريق.
ويعتبر الحدث الذي تنظمه وزارة الدفاع الهندية أحد أكبر العروض الجوية في العالم.
ويأتي حادث اليوم بعد اصطدام طائرتين تابعتين لفريق الاستعراضات الجوية لسلاح الجو الهندي خلال أحد تدريبات الاستعداد للعرض أمس الأول الخميس، ما تسبب في مقتل طيار واصابة اثنين آخرين.