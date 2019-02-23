24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3508:0113:4616:5219:2220:37
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. دفاع "معتقلي الريف" يلزم الصمت ويتخوف من تأثيرات على القضاء (5.00)

  2. خمسينية تنهي حياتها بالارتماء في بئر بسطات (5.00)

  3. الدار البيضاء تحدث ستة مرائب أرضية لتفادي الاختناق والضوضاء (5.00)

  4. الأمازيغية في كتاب: "من أجل ثورة ثقافية بالمغرب" (5.00)

  5. التدبير الحضري في البيضاء .. أزمات مُستفحِلة ومسؤوليات متعددة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | احتراق مئات السيارات خلال عرض جوي في الهند

احتراق مئات السيارات خلال عرض جوي في الهند

احتراق مئات السيارات خلال عرض جوي في الهند
هسبريس - د.ب.أ
السبت 23 فبراير 2019 - 20:50

احترق ما لا يقل عن 300 سيارة السبت إثر حريق شب في ساحة وقوف للسيارات أثناء عرض جوي تديره الحكومة في مدينة بانجالور جنوب الهند، ولم يصب أحد بجروح.

ونقلت شبكة "إن دي تي في" الإخبارية الهندية عن مصدر مسئول قوله "إن سبب الحريق هو سيجارة مشتعلة ألقيت على حشائش في حقل مكشوف .

وقال رئيس خدمات إطفاء الحرائق بالمدينة إم إن ريدي إن الحريق بمعرض "إيرو إنديا 2019" انتشر بسرعة بسبب جفاف الحشائش والرياح الشديدة.

وشوهدت أعمدة الدخان الأسود الكثيفة وهي ترتفع من السيارات المحترقة بالقرب من قاعدة يلاهانكا الجوية، حيث يوجد حوالي 100 طائرة للمشاركة في الحدث الذي ينظم كل عامين.

وقالت وزارة الدفاع الهندية إنه تم فتح تحقيق للوقوف على سبب الحريق.

وذكرت تقارير أنه تم تعليق العرض الجوي مؤقتا بينما ينتشر الحريق ولم تقلع أي طائرة من القاعدة حتى تم إطفاء الحريق.

ويعتبر الحدث الذي تنظمه وزارة الدفاع الهندية أحد أكبر العروض الجوية في العالم.

ويأتي حادث اليوم بعد اصطدام طائرتين تابعتين لفريق الاستعراضات الجوية لسلاح الجو الهندي خلال أحد تدريبات الاستعداد للعرض أمس الأول الخميس، ما تسبب في مقتل طيار واصابة اثنين آخرين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - عصام السبت 23 فبراير 2019 - 21:27
سبحان الله هذه الدولة التي يعبد غالبية سكانها البقر والفئران تتوالى عليها المصائب والكوارث. الحمد لله على نعمة الإسلام اللهم إحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.