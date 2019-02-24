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ترامب يتوقع فوزا كبيرا في انتخابات الرئاسة 2020

ترامب يتوقع فوزا كبيرا في انتخابات الرئاسة 2020
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 24 فبراير 2019 - 00:13

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، بتحقيق فوز كبير في الانتخابات الرئاسية عام 2020.

وقال ترامب عبر "تويتر"، إن اليمين اليوم أكثر قوة من اليسار، في إشارة إلى الحزب الديمقراطي؛ "وهذا ما جعلنا نفوز بأغلبية مجلس الشيوخ" في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في نوفمبر 2018.

وأضاف أن ذلك سيكون، أيضا، سبب تحقيقه "فوزا كبيرا في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2020"، متابعا: "لكن وسائل الإعلام المزيفة لا تريد ذكر تلك الحقائق".

وتجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر 2020.

ومن المتوقع، أن يرشح ترامب نفسه لولاية ثانية عن الحزب الجمهوري، في المنافسة التي أعلن خوضها عدة مرشحين، أبرزهم السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، والسيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن، وآخرون.

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