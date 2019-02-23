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كُتّاب وآراء
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تعيين الأميرة ريما سفيرة للسعودية لدى واشنطن
السبت 23 فبراير 2019 - 22:30
عين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود سفيرة للسعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأضافت الوكالة أن الملك سلمان عين أيضا الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، الذي شغل منصب سفير المملكة لدى واشنطن، نائبا لوزير الدفاع.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - طارق السبت 23 فبراير 2019 - 22:47
جميل اشراك المرأة في تسيير شؤون البلاد
لكن من الافضل ان يكون المعيار الكفائة و ليس القرابة
لكن من الافضل ان يكون المعيار الكفائة و ليس القرابة
2 - سعودية السبت 23 فبراير 2019 - 23:03
ولدت في الرياض عام 1975م. لوالدها بندر بن سلطان وأمها الأميرة هيفاء وحصلت على شهادة الماجستير في دراسات المتاحف من جامعة جورج واشنطن و هي زوجة وأم لثلاث أبناء..حفيدة الملك فيصل بن عبدالعزيز تم اختيارها من قبل منتدى الاقتصاد العالمي بمدينة دافوس السويسرية لتنضم إلى برنامج "القيادات العالمية الشابة" لإنجازاتها في المجالات التنموية وسجلها القيادي.
تم تضمينها في قائمة "أكثر الأشخاص إبداعاً" من قبل مجلة "فاست كومباني" الأمريكية في عام 2014م.
تم تضمينها في قائمة كبار المفكرين العالميين والتي أصدرتها مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية المرموقة في عام 2014مضو في المجلس الاستشاري العالمي لشركة "أوبر" (UBER).
أحد الأعضاء الستة في المجلس الاستشاري الخاص بمؤتمرات "تيد إكس" TEDx والذي يسعى لتطوير آلية عمل واستراتيجيات سلسلة المؤتمرات الشهيرة.
أطلقت مبادرة (KSA10) وهي مبادرة مجتمعية تهدف لرفع درجة الوعي الصحي الشامل
أسست"ألف خير"وهي مؤسسة اجتماعية عملت على تطوير منهج تدريبي واسع ومتكامل لدعم الجهودفي تنمية الرأسمال البشري في السعودية ومساعدة مؤسسات القطاع العام والخاص على معالجة الكثير من التحديات
تم تضمينها في قائمة "أكثر الأشخاص إبداعاً" من قبل مجلة "فاست كومباني" الأمريكية في عام 2014م.
تم تضمينها في قائمة كبار المفكرين العالميين والتي أصدرتها مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية المرموقة في عام 2014مضو في المجلس الاستشاري العالمي لشركة "أوبر" (UBER).
أحد الأعضاء الستة في المجلس الاستشاري الخاص بمؤتمرات "تيد إكس" TEDx والذي يسعى لتطوير آلية عمل واستراتيجيات سلسلة المؤتمرات الشهيرة.
أطلقت مبادرة (KSA10) وهي مبادرة مجتمعية تهدف لرفع درجة الوعي الصحي الشامل
أسست"ألف خير"وهي مؤسسة اجتماعية عملت على تطوير منهج تدريبي واسع ومتكامل لدعم الجهودفي تنمية الرأسمال البشري في السعودية ومساعدة مؤسسات القطاع العام والخاص على معالجة الكثير من التحديات
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