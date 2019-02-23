تعيين الأميرة ريما سفيرة للسعودية لدى واشنطن

هسبريس - و.م .ع

عين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود سفيرة للسعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضافت الوكالة أن الملك سلمان عين أيضا الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، الذي شغل منصب سفير المملكة لدى واشنطن، نائبا لوزير الدفاع.