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الرئيسية | خارج الحدود | الأمير خالد بن سلمان نائب لوزير الدفاع بالسعودية

الأمير خالد بن سلمان نائب لوزير الدفاع بالسعودية

الأمير خالد بن سلمان نائب لوزير الدفاع بالسعودية
هسبريس - رويترز
السبت 23 فبراير 2019 - 23:25

أصدرت السعودية أوامر ملكية بتعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير

والأمير خالد هو الشقيق الأصغر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يتولى أيضا منصب وزير الدفاع.

وشملت الأوامر الملكية "صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - متابع السبت 23 فبراير 2019 - 23:36
مرحبا بسمو الامير المفدى خالد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود نائب لوزير الدفاع . واتمنى لهم دوام الصحة و العافية .
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-25
2 - jilali الأحد 24 فبراير 2019 - 00:33
و هو ايضا سفير السعودية في واشنطن
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