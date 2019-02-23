الأمير خالد بن سلمان نائب لوزير الدفاع بالسعودية

هسبريس - رويترز

أصدرت السعودية أوامر ملكية بتعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير

والأمير خالد هو الشقيق الأصغر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يتولى أيضا منصب وزير الدفاع.

وشملت الأوامر الملكية "صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة".