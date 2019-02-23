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كُتّاب وآراء
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الأمير خالد بن سلمان نائب لوزير الدفاع بالسعودية
السبت 23 فبراير 2019 - 23:25
أصدرت السعودية أوامر ملكية بتعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير
والأمير خالد هو الشقيق الأصغر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يتولى أيضا منصب وزير الدفاع.
وشملت الأوامر الملكية "صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - متابع السبت 23 فبراير 2019 - 23:36
مرحبا بسمو الامير المفدى خالد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود نائب لوزير الدفاع . واتمنى لهم دوام الصحة و العافية .
تعليق غير لائق
-25
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