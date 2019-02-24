24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3408:0013:4616:5219:2320:38
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. مُعارض جزائري ينسب فشل الاتحاد المغاربي إلى "إقصاء الشعوب" (5.00)

  2. منخرطو ودادية يستقبلون الرميد بالاحتجاج بسطات (5.00)

  3. ترامب يتوقع فوزا كبيرا في انتخابات الرئاسة 2020 (4.00)

  4. استخفاف المجتمع وضعف الطب النفسي يفاقمان الانتحار في المغرب (3.00)

  5. ركود في مقاهي وجدة (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | عسكريون فنزويليون يطلبون اللجوء في كولومبيا

عسكريون فنزويليون يطلبون اللجوء في كولومبيا

عسكريون فنزويليون يطلبون اللجوء في كولومبيا
هسبريس - إفي
الأحد 24 فبراير 2019 - 17:50

انشق 61 فردا من القوات المسلحة الفنزويلية وطلبوا اللجوء في كولومبيا،حسب ما أعلن وزير الخارجية الكولومبي؛ كارلوس هولميس تروخييو.

وذكر تروخييو في مؤتمر صحفي بمدينة كوكوتا: "وصل إلى الأراضي الكولومبية أكثر من 60 عسكريا بلا سلاح، عدد منهم ضباط، وقد طلبوا اللجوء في كولومبيا، مظهرين فقدان الثقة في نظام مادورو".

وبين المسؤول أن المنشقين من أفراد القوات المسلحة الفنزويلية وصلوا إلى إقليمي نورتي دي سانتاندير الكولومبي (53 فردا منهم) وأراوكا (8 أفراد) الكولومبيين.

وأشار إلى أن هؤلاء المنشقين بينهم منتمون لقوات من الحرس الوطني ومن الأسطول والشرطة الوطنية والقوات الخاصة والجيش.

وأوضح المدير العام لمكتب الهجرة الكولومبي، كريستيان كروجر سارميينتو، أن هؤلاء المنشقين سيتعين عليهم تقديم طلبات اللجوء للسلطات المعنية بالهجرة، وهي التي ستبت بهذا الشأن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - eelina الأحد 24 فبراير 2019 - 18:17
ايام مادورو اصبحت معدودۃ وكذلك بوتفليقۃ نفس الشيء وابولساريو في خبر كان يتداوله شيوخ قصر الردايۃ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
2 - rachida الأحد 24 فبراير 2019 - 18:27
الحرب الاعلامية لم تعد تؤتي اكلها وقد حصل هذا مع سوريا وبالاخير الشعوب لا تريد التغيير من السيء الى الاسوء لان جويدو قام من الليت البيض وهذا لن ينفعه .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - salam madrid الأحد 24 فبراير 2019 - 18:37
هذه علامة من بوادر تصدع النظام الحاكم في بنزويلا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.