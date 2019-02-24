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الرئيسية | خارج الحدود | فرنسا تواصل مواجهة المسلحين في غرب أفريقيا

فرنسا تواصل مواجهة المسلحين في غرب أفريقيا

فرنسا تواصل مواجهة المسلحين في غرب أفريقيا
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 24 فبراير 2019 - 22:40

قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب إن بلاده ملتزمة بمواجهة المسلحين المتطرفين في غرب أفريقيا، وذلك بعد يومين من قيام القوات الفرنسية بقتل "زعيم جهادي" بارز.

وكان فيليب يتحدث خلال زيارته لمالي، حيث يتمركز نحو 3000 جندي لتعقب المسلحين عقب التمرد الذي أدى تقريبا لانهيار الدولة عام 2012.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الأحد، عن فيليب قوله للصحفيين في باماكو:" فرنسا سوف تبقى في مالي طالما كان الأمر ضروريا وطالما أرادت مالي".

وتأتي تعليقات فيليب بعد فترة قصيرة من إعلان وزارة الدفاع الفرنسية أن جنودها قتلوا يحيى أبو همام، وهو قائد جزائري بارز بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إن أبو همام كان ضمن قافلة بالقرب من مدينة تمبوكتو عندما قامت القوات البرية والجوية الفرنسية بمهاجمته عقب أعوام من التقصي والتحقق.

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