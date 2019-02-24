24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:34
|08:00
|13:46
|16:52
|19:23
|20:38
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- استخفاف المجتمع وضعف الطب النفسي يفاقمان الانتحار في المغرب
- التدخين بنون النسوة .. السجائر الشقراء تكوي الشفاه في السر والعلن
- بركان يستعيد قوته الضاربة أمام الرجاء بـ"الكاف"
- أيت بناصر يلفت انتباه "رونار" قبل ملاقاة مالاوي
- لكريني: الدول المغاربية تواصل هدر فرص سياسية واقتصادية ضخمة
مُعارض جزائري ينسب فشل الاتحاد المغاربي إلى "إقصاء الشعوب" (5.00)
استخفاف المجتمع وضعف الطب النفسي يفاقمان الانتحار في المغرب (3.00)
- أخنوش: الملك محمد السادس أطلق كل البرامج الاجتماعية في البلاد - (217)
- يتيم: حضور التغطية الصحية والاجتماعية أهمّ من الزيادة في الأجور - (128)
- المصحات الخاصة توقف التغطية الصحية وتطالب المرضى بالاحتجاج - (109)
- "المتعاقدون" ينتقدون تدخل الأمن ويعلنون إضرابا واعتصاما بالرباط - (86)
- نهضة بركان تهزم الرجاء في "الكنفدرالية الإفريقية" - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فرنسا تواصل مواجهة المسلحين في غرب أفريقيا
قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب إن بلاده ملتزمة بمواجهة المسلحين المتطرفين في غرب أفريقيا، وذلك بعد يومين من قيام القوات الفرنسية بقتل "زعيم جهادي" بارز.
وكان فيليب يتحدث خلال زيارته لمالي، حيث يتمركز نحو 3000 جندي لتعقب المسلحين عقب التمرد الذي أدى تقريبا لانهيار الدولة عام 2012.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الأحد، عن فيليب قوله للصحفيين في باماكو:" فرنسا سوف تبقى في مالي طالما كان الأمر ضروريا وطالما أرادت مالي".
وتأتي تعليقات فيليب بعد فترة قصيرة من إعلان وزارة الدفاع الفرنسية أن جنودها قتلوا يحيى أبو همام، وهو قائد جزائري بارز بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إن أبو همام كان ضمن قافلة بالقرب من مدينة تمبوكتو عندما قامت القوات البرية والجوية الفرنسية بمهاجمته عقب أعوام من التقصي والتحقق.