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كُتّاب وآراء
غاضبون يواجهون مدير "حملة بوتفليقة" في أدرار
احتج عشرات الجزئرايين على زيارة وفد حكومي لولاية "أدرار"؛ جنوب غربي البلاد.
وقال الموقع الاخباري الإلكتروني" كل شيء عن الجزائر" إن حوالي 300 شخص احتجوا على هذه الزيارة أمام "قاعة 18 فبراير" بمناسبة احتفالية ذكرى تأميم المحروقات.
وأشار المصدر إلى قيام المحتجين بإغلاق طريق يسلكه الوفد، الذي يضم وزير الداخلية نور الدين بدوي، ووزير الطاقة مصطفى فيتوني، ورئيس نقابة العمال المقربة من الحكومة عبد المجيد سيدي السعيد، إضافة إلى عبد المالك سلال، مدير الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وتشهد الجزائر حراكا شعبيا غير مسبوق، حيث خرجت مظاهرات حاشدة في أغلب مناطق البلاد رافضة لترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات المقررة في 18 أبريل المقبل.