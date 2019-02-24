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الرئيسية | خارج الحدود | إيران: نجاح تجربة صاروخية بواسطة غواصة

إيران: نجاح تجربة صاروخية بواسطة غواصة

إيران: نجاح تجربة صاروخية بواسطة غواصة
هسبريس - رويترز
الأحد 24 فبراير 2019 - 18:45

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن طهران أجرت اختبارا ناجحا لإطلاق صاروخ كروز، اليوم الأحد، خلال مناورات بحرية قرب مضيق هرمز، وذلك في وقت تتصاعد فيه التوترات مع الولايات المتحدة.

وهددت إيران من قبل بإغلاق المضيق، الذي يعد ممرا ملاحيا هاما لشحن النفط من الخليج، ردا على أي عمل عدائي أمريكي؛ بما في ذلك محاولات وقف صادرات النفط الإيرانية عبر العقوبات.

وقالت واشنطن، في غشت الماضي، إن إيران أجرت اختبارا لإطلاق صاروخ قصير المدى مضاد للسفن في المضيق، خلال تدريبات بحرية يعتقد أنها كانت تهدف لإرسال تحذير للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقب قراره إعادة فرض العقوبات على طهران.

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء: "في اليوم الثالث من ... المناورات تم بنجاح إطلاق صاروخ كروز من غواصة تابعة للبحرية الإيرانية من طراز غدير".

ونقلت الوكالة عن بيان عسكري قوله إن :غواصات إيرانية أخرى من طراز 'طارق' وغواصات 'فاتح' الإيرانية الصنع، تتمتع أيضا بهذه القدرة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن أكثر من 100 قطعة بحرية تشارك في المناورات الجارية، لمدة ثلاثة أيام، في منطقة واسعة تمتد من مضيق هرمز وحتى المحيط الهندي.

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