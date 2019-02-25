24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
25/02/2019
الأيام القادمة
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:33
|07:59
|13:45
|16:53
|19:24
|20:38
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟
- التدخين بنون النسوة .. السجائر الشقراء تكوي الشفاه في السر والعلن
- معاش النخب السياسية بالمغرب .. معايير المهنة وخصوصيات المهمة
- أيت بناصر يلفت انتباه "رونار" قبل ملاقاة مالاوي
- أمينوكس وإثارة الجدل
- الرقص مع الخوف .. فنانات في البصرة يخشين القتل على المسرح
الرقص مع الخوف .. فنانات في البصرة يخشين القتل على المسرح (5.00)
انتعاش إنتاج السيارات يمنح المغرب المرتبة الأولى في قارّة إفريقيا (5.00)
- أخنوش: الملك محمد السادس أطلق كل البرامج الاجتماعية في البلاد - (222)
- يتيم: حضور التغطية الصحية والاجتماعية أهمّ من الزيادة في الأجور - (139)
- المصحات الخاصة توقف التغطية الصحية وتطالب المرضى بالاحتجاج - (111)
- "المتعاقدون" ينتقدون تدخل الأمن ويعلنون إضرابا واعتصاما بالرباط - (93)
- نهضة بركان تهزم الرجاء في "الكنفدرالية الإفريقية" - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
دبي تستقبل حوالي 16 مليون زائر خلال 2018
الاثنين 25 فبراير 2019 - 05:50
استقبلت دبي 15,92 مليون زائر في العام 2018، بزيادة قدرها 0,8 بالمئة عن العام السابق، بينما تطمح لأن تستقبل 20 مليون شخص العام المقبل مع استضافتها معرض "اكسبو 2020"، الأكبر في العالم.
والزيادة في أعداد الزوار العام الماضي هي الأقل مقارنة بالأعوام السابقة. فقد زار دبي 14,9 ملايين شخص في 2016 بزيادة 5 بالمئة عن 2015، قبل أن يزورها 15,79 مليونا في 2017 بزيادة 6 بالمئة عن 2016.