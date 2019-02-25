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الرئيسية | خارج الحدود | دبي تستقبل حوالي 16 مليون زائر خلال 2018

دبي تستقبل حوالي 16 مليون زائر خلال 2018

دبي تستقبل حوالي 16 مليون زائر خلال 2018
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 25 فبراير 2019 - 05:50

استقبلت دبي 15,92 مليون زائر في العام 2018، بزيادة قدرها 0,8 بالمئة عن العام السابق، بينما تطمح لأن تستقبل 20 مليون شخص العام المقبل مع استضافتها معرض "اكسبو 2020"، الأكبر في العالم.

والزيادة في أعداد الزوار العام الماضي هي الأقل مقارنة بالأعوام السابقة. فقد زار دبي 14,9 ملايين شخص في 2016 بزيادة 5 بالمئة عن 2015، قبل أن يزورها 15,79 مليونا في 2017 بزيادة 6 بالمئة عن 2016.

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