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كُتّاب وآراء
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قنابل واعتقالات في مظاهرة ضد ترشّح بوتفليقة
الأحد 24 فبراير 2019 - 15:35
استخدمت الشرطة الجزائرية قنابل غازات مسيلة للدموع لتفريق مظاهرة، وسط العاصمة، جاءت احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وأقدمت الشرطة على اعتقال عدد من المتظاهرين، كما دفعت بتعزيزات أمنية كبيرة في الأماكن الحيوية والساحات الرئيسية وأغلقت المحال التجارية وتوقفت حركة السير.
وكانت حركة "مواطنة" حشدت للخروج إلى الشارع، منتصف نهار اليوم الأحد، احتجاجا على ترشح بوتفليقة لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - ghani الأحد 24 فبراير 2019 - 15:45
شعب المغرب العربي يريد إسقاط نضام البوتفليقي
2 - yaaaaaaaaadris الأحد 24 فبراير 2019 - 15:47
تتعامل الأنظمة العربية مع شعوبها كما لو أنها منزلة من السماء ، لا يأتيها الباطل من أي جانب ، و إذا حاولت هذه الشعوب أن تخرج من عنق الزجاجة فإنها تجد أمامها كل صنوف البطش و التنكيل.
تحية للشعب الجزائري الأبي
تحية للشعب الجزائري الأبي
3 - x ben x الأحد 24 فبراير 2019 - 15:49
فيناهوما دوك المغردين ديال الجزايرين و الأنفصاليين لي كيحرضو المغاربة ... يالااااه. لي ديسلايك بانو
4 - elhass الأحد 24 فبراير 2019 - 15:50
هل فعلا ان بوتفليقة على علم بأنه مرشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
5 - الشلح الأحد 24 فبراير 2019 - 15:51
اعجبني تعليق احد الاخوة الجزائريين، قال:" تمنيت يارب يكون حتى احنا عندنا رئيس يمشي ويتكلم"
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