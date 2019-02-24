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كُتّاب وآراء
البشير: المرحلة تحتاج "حكم العسكر" في السودان
أكد الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الأحد، أن المرحلة الحالية تتطلب حكومة عسكرية، نافيا أن تكون خطوته سببها الإنحياز للجيش .
وطالب البشير، خلال أداء مسؤولين جدد للقسم الدستوري، بتشكيل حكومات كفاءات والإبتعاد عن المحصصات السياسية.
وأدى النائب الأول، وزير الدفاع المكلف عوض أبن عوف، ورئيس الوزراء الجديد محمد طاهر إيلا وحكام 18 ولاية سودانية، القسم الدستوري أمام الرئيس البشير .
وظهرت في الموعد الذي تصدره البشير كثرة البزات العسكرية، في إشارة الي كونها حكومة عسكرية، وهو أمر يراه مراقبون بمثابة إنقلاب داخلي أبيض.
وقال البشير: "التعيينات الجديدة للحكومة نتاج لما جرى خلال الايام الفائتة"، في إشارة للتظاهرات التي شهدتها البلاد ، مؤكدا أن المرحلة تتطلب وجود عسكريين على رأس الولايات للعمل على إعادة وضمان الامن والاستقرار .
وأكد البشير أن اختيار المسؤولين الجدد "لم يأت من فراغ وإنما عن قناعة تامة بمقداراتهم للمنصب".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
او لست انت عسكريا انقلبت على حكم مدني جاء عن طريق صناديق الانتخابات كما يزعم سياسيكم ؟
اولم تتحالف ضد حسن الترابي دات التوجه الاخواني ,ولما تمكنت من الحكم غدرت بحليفك الترابي وانت واياه وجهان لعملة واحدة ؟
لكن لم تكدب لما قلت لازم للسودان حكم عسكري ,اد ان السودان كان دائما يحكمه العسكر باستثناء فترة وجيزة نهاية ثمانينيات القرن الماضي تحث حكم الصادق المهدي الدي انقلبت عليه سنة 1989 ومند دالك الحين وانت ايها المشير تستبد بالحكم والشعب في الحضيض عام بعد عام .
لكن لا عجب مادام العرب لا يحكمهم ولا يقبلون سوى حكم الدجالين وشيوخ القبائل أو العسكر ويفتخرون بهم ويمجدوهم ويركعون لهم اكثر مما يركعون للخالق عز وجل .ولله في خلقه شؤون .
ـ لقد فقد المسك بزمام الأمور، فالشعب يطالب بإستقالته ،
وبهذا من الصعب عليه الإحتفاظ بمنصبه .
ـ وإذا إستقال ، طوعاً أوكرهاً ، فإن المحكمة الدولية ، في إنتظاره
لمحاسبته على جرائم الحرب التي إرتكبها .
*فدخول الحمام ،ليس كخروجه . واليوم في إحدى خطبه إلى الشعب ،
قاعد يملي شروطه : ا ـ ب ـ ج ـ.....، (والله تَـلْـفَـت به ، لم يدري
ما يقدم وما يؤخر ، فين كنت هاذي 30سنة ؟ حْـصَـلْـتِ فيها !!)،
* فما أكلته العنزة في السهول ، تحطه في الجبال .