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الرئيسية | خارج الحدود | طائرة "بوينغ" تتعرض لمحاولة خطف في السماء

طائرة "بوينغ" تتعرض لمحاولة خطف في السماء

طائرة "بوينغ" تتعرض لمحاولة خطف في السماء
هسبريس - رويترز
الأحد 24 فبراير 2019 - 16:30

قال مسؤول كبير بشركة طيران "بيمان بنغلادش" إن طائرة تابعة للشركة، كانت في رحلة، من تشيتاجونغ البنغالية إلى دبي، عادت أدراجها بعد تعرضها لمحاولة خطف؛ اليوم الأحد.

وأضاف شاكيل ميراج، المدير العام للشركة، إنه تم السماح لجميع الركاب، وعددهم 142 شخصا، بمغادرة المركبة الجوية عقب ما جرى، وتابع: "الطائرة من طراز بوينغ 737؛ وتضمن برحلة من داكا إلى دبي عبر تشيتاجونغ".

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