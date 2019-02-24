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كُتّاب وآراء
إسرائيل تطلق سراح رئيس مجلس أوقاف القدس
أفرجت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن رئيس مجلس الأوقاف في القدس، عبد العظيم سلهب، والمدير السابق للمسجد الأقصى، الشيخ ناجح بكيرات، بعد اعتقالهما لعدة ساعات.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن سلطات الاحتلال أفرجت عن المعتقلين سلهب وبكيرات، وسلمت لهما قرارات إبعاد إدارية عن المسجد الأقصى لمدة 8 أيام.
واعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، سلهب وبكيرات بعد دهم منزليهما في مدينة القدس المحتلة، بذريعة مشاركتهما في إعادة فتح مبنى ومصلى "باب الرحمة"- إلى جانب آلاف المصلين داخل المسجد الأقصى، أول أمس الجمعة"، وفق ما أفادت الوكالة.
وكانت السلطات الإسرائيلية أغلقت بسلاسل حديدية بوابة خارجية مؤدية لباب الرحمة، المغلق أصلا منذ العام 2003، وهو ما أثار احتجاجات فلسطينية ومواجهات مع الشرطة الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة.