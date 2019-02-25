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الرئيسية | خارج الحدود | الرئيس الكوري الشمالي يبعد شبيها له عن فيتنام

الرئيس الكوري الشمالي يبعد شبيها له عن فيتنام

الرئيس الكوري الشمالي يبعد شبيها له عن فيتنام
هسبريس - رويترز
الاثنين 25 فبراير 2019 - 13:37

قال ممثل كوميدي أسترالي يقلد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، اليوم الاثنين، إن السلطات الفيتنامية قررت ترحيله قبل نحو 24 ساعة من وصول "كيم الحقيقي" لحضور قمة تعقد هناك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووصل شبيه كيم، واسمه هاوارد إكس، للعاصمة الفيتنامية هانوي يوم الجمعة الماضي برفقة شريكه الشبيه بترامب؛ مما اجتذب المارة ووسائل الإعلام.

ومن المقرر أن يعقد الزعيمان الحقيقيان قمة في هانوي يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع؛ وهي قمتهما الثانية بشأن نزع السلاح النووي.

وقال هاوارد للصحفيين، قبل أن يتوجه لمطار هانوي لمغادرة البلاد، "الكوريون الشماليون لا يتمتعون بحس الفكاهة... السخرية سلاح قوي ضد أي ديكتاتورية".

وزار هاوارد سنغافورة في يونيو المنصرم، قبل أول قمة بين كيم وترامب ،حيث قدم فقرات ساخرة وقال إن "السلطات هناك اعتقلته لفترة وجيزة".

كما ظهر شبيه الرئيس كيم أثناء الأولمبياد الشتوي في كوريا الجنوبية، حيث رقص أمام فريق تشجيع كوري شمالي قبل أن يقتاده أفراد الأمن خارج المكان.

ولم يتسن الوصول لمسؤولين في وزارة الخارجية الفيتنامية للتعليق، اليوم الاثنين، وقال هاوارد في وقت سابق إن السلطات استجوبته وحذرته من إثارة أي قلاقل.

وأشار هاوارد إلى أن السلطات سمحت لشريكه شبيه ترامب، الذي يدعى راسل وايت، بالبقاء في البلاد مع منعه من أي ظهور علني آخر.

وتعانق الشبيهان وتبادلا القبلات أمام الكاميرات قبل رحيل هاوارد الذي قال: "رجاء لا تثيروا حربا عالمية ثالثة ... إنهم خائفون من رجلين يشبهان النسختين الحقيقيتين".

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