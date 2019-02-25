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كُتّاب وآراء
ماكرون في طليعة استطلاعات الانتخابات الأوروبية
يتصدر حزب "الجمهورية إلى الأمام" الذي يقوده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استطلاعات الرأي للانتخابات الأوروبية المقررة في ماي المقبل، بفارق بسيط عن حزب ماري لوبان اليمني المتطرف الذي فاز في الانتخابات السابقة.
ووفقا لاستطلاع نشرته صحيفة "لو فيغارو" فإن حزب "الجمهورية إلى الأمام" قد يحقق 22% من الأصوات في الانتخابات المقررة في 26 ماي.
وحصل حزب التجمع الوطني، الذي تقوده لوبان، على 21% في نوايا التصويت في مقابل 12% لمحافظي حزب الجمهوريين ثم حزب "فرنسا الأبية"، بقيادة مانون أوبري، على 8% وحزب الخضر على نفس النسبة.
ومنحت الاستطلاعات الاشتراكيين 6% من الأصوات، وأشارت إلى أن أصحاب "السترات الصفراء"، الذين قادوا احتجاجات في فرنسا عبر الأشهر الماضية، سيحصلون على 3% من الأصوات إذا قرروا، كما أشار قادتهم، تقديم مرشحين في الانتخابات.