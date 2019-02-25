أويحيى يجرّ معارضي ترشح بوتفليقة إلى الصناديق

هسبريس ـ مُتابعة

دعا أحمد أويحيى، رئيس الوزراء الجزائري، إلى الاحتكام للصندوق للفصل بين المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 ابريل المقبل.

أويحيى، في كلمة له بمناسبة عرض بيان السياسة العامة للحكومة في مجلس النواب، أورد: "أقول للجميع إن الانتخابات ستكون بعد شهرين ويبقى الفاصل هو الصندوق، ويحق للجميع مساندة المترشح الذي يريدونه".

وعلق أويحيى على المظاهرات الحاشدة التي طالبت برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ونظامه قائلا: :"خرج عدد معتبر من المواطنين في مسيرات سلمية، ونذكر أن الدستور يضمن حق التجمهر السلمي".

وأضاف :"ناشدنا الجميع اليقظة، خاصة وأن النداءات لهذه المسيرات جاءت من مصادر مجهولة، هذه المرة جرت الأمور في سلم، لكن قد تكون نداءات مرة أخرى لأشياء أخرى".

وذكر أويحيى أن الندوة الوطنية التي يعتزم الرئيس بوتفليقة تنظيمها بعد الانتخابات الرئاسية، في حال فوزه بها، تهدف إلى "تحقيق مطالب التغيير والإصلاح التي رفعها المتظاهرون خلال المسيرات التي خرجت في الأيام الماضية رفضا لترشح بوتفليقة لعهدة خامسة".

ودعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لمسيرات مليونية، يوم الجمعة المقبل، للمطالبة برحيل بوتفليقة وأركان نظامه.