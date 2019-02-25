استقالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف

هسبريس - رويترز

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الاثنين استقالته من منصبه على صفحته بموقع انستجرام.

وكتب ظريف يقول "أعتذر لكم عن كل أوجه القصور... في السنوات الماضية خلال تولي منصب وزير الخارجية... أتوجه بالشكر للأمة الإيرانية والمسؤولين".

وأدى ظريف دورا مهما في إبرام اتفاق نووي عام 2015 بين إيران وست قوى عالمية.

لكنه تعرض لهجوم من المحافظين المناهضين للغرب في إيران بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في ماي الماضي وأعادت فرض العقوبات التي كانت قد رفعت بموجب الاتفاق.

وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية أن "بعض المصادر أكدت استقالة ظريف" ولكن لم يتضح ما إذا كان الرئيس حسن روحاني قبلها.