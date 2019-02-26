مقاتلات الهند تقصف أهدافا في الأراضي الباكستانية

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت الحكومة الهندية أن مقاتلات هندية قصفت مسلحين في الأراضي الباكستانية، اليوم الثلاثاء، ردا على مقتل 42 شرطيا في كشمير الهندية في هجوم تبنت مسؤوليته جماعة "جيش محمد"، التي تتخذ من باكستان مقرا لها.

وذكرت الحكومة أن القوات الجوية الهندية هاجمت "أكبر معسكر تدريب لجماعة جيش محمد". وقال وكيل وزارة الخارجية الهندية فيجاي جوخالي، في مؤتمر صحافي، إن القصف أسفر عن تصفية "عدد هام من إرهابيي جيش محمد، قادة وجهاديين".

وكانت مصادر من القوات المسلحة الهندية قد صرحت لوكالة "ANI" المحلية بأن مقاتلات هندية قصفت معسكرات للمسلحين في الأراضي الباكستانية.

وأشارت المصادر إلى أن "12 طائرة من نوع ميراج 2000 شاركت في العملية، التي تم خلالها إلقاء 1000 كيلوغرام من القنابل على المعسكرات الإرهابية على طول خط المراقبة"، الذي يمثل عمليا خط الحدود في كشمير المتنازع عليها بين البلدين، مضيفة أنها "دمرتها بالكامل".

ومن جانبه؛ أعلن الجيش الباكستاني ان مقاتلات هندية اخترقت مجالها الجوي فوق خط المراقبة، مؤكدا أن القوات الجوية الباكستانية تصدت لها، وأن الاخيرة ألقت بقذيفة أثناء هروبها على "بالاكوت" الواقعة في الشطر الباكستاني من كشمير.

ووقع الهجوم الانتحاري، الذي أسقط 42 شرطيا هنديا ،بمركبة مفخخة في الـ14 من فبراير الجاري، وأعلنت جماعة "جيش محمد"، التي تتخذ من الاراضي الباكستانية مقرا لها، مسؤوليتها عنه.