المراهنات المباشرة على النت تثير القلق في بلجيكا

هسبريس ـ مُتابعة

اقترحت حكومة بلجيكا وضع إطار قانوني لتنظيم المراهنات الرياضية على الهواء مباشرة، بما يمنع بعض عمليات التلاعب المحتملة، كما هو الحال في بطولات التنس الصغيرة.

وتسعى اللائحة الجديدة إلى ملء الفراغ القانوني في هذا الصدد نظرا لأن اللائحة الحالية التي تعود إلى عام 2011، على الرغم من صدورها بعد ظهور دور المراهنات الرقمية، إلا أن المراهنات المبثوثة مباشرة عبر الإنترنت لم تكن قد تطورت بهذا الشكل، وفقا لما ذكرته صحيفة "لوسوار" البلجيكية.

وتدر هذه العمليات حاليا أكثر من 50% من مكاسبها على دور المراهنات على الإنترنت، وما بين 20% إلى 40% على دور المراهنات الفعلية، وفقا للمصدر نفسه.

وتشير القاعدة الجديدة، التي سيدرسها البرلمان الفيدرالي، إلى أنه "سيسمح بالمراهنات خلال المباراة الذي لا يُعرف نتيجتها، ما لم تقرر اللجنة أن هناك احتمالات تلاعب".

وليس هناك نية لدى السلطات البلجيكية لتطبيق هذا القانون على "أحداث رياضية معينة"، بل لأحداث رياضية مثل "مباريات تنس في بطولات صغيرة بعيدا عن أنظار الكاميرات".