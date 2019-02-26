"أمن حماس" يوقف عشرات المنتمين لـ"حركة فتح"

هسبريس ـ مُتابعة

قال مركز حقوقي فلسطينيإن الأجهزة الأمنية التي تديرها حركة "حماس" في قطاع غزة اعتقلت، خلال الأيام الماضية، العشرات من عناصر حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وذكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان، أن الاعتقالات جرت على خلفية الدعوات والمشاركة في مسيرات مؤيدة لعباس لمناهضة مسيرات دعت إلى رحيله.

وبحسب المصدر فإن أجهزة "أمن حماس" أفرجت عن عدد من المعتقلين، فيما لا يزال عدد آخر رهن الاحتجاز، وقد أعلن موقوفون إضرابهم عن الطعام؛ حيث قاموا بإرجاع وجبات قدمت لهم ، مطالبين بالإفراج الفوري عنهم.

وأكد المركز الحقوقي أن حملة الاعتقالات تخالف القانون الأساسي الفلسطيني الذي يؤكد "عدم جواز القبض على أحد أو تفتيشه، أو حبسه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل، إلا بأمر قضائي".

المركز جدد التأكيد على أن الدعوة لتظاهرة لا يمكن أن تشكل، بأي حال، جريمة أو أساسا للاستدعاء، حيث أن الدعوة للتظاهر السلمي، ولو خالفت الإجراءات، لا تشكل جريمة في حد ذاتها.