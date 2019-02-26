مرض قصير ينهي حياة المغني البريطاني "هوليس"

هسبريس - د.ب.أ

توفي البريطاني، مارك هوليس، المغني الرئيسي وكاتب الكلمات الاساسي في فريق البوب المعروف، "توك توك"، الذي اشتهر في ثمانينات القرن الماضي، عن عمر ناهز 64 عاما، وذلك بحسب ما أعلنه مدير أعماله السابق اليوم الثلاثاء.

وقال مدير أعماله منذ فترة طويلة، كيث ابسدين، في رسالة عبر البريد الالكتروني: "ما زلت أحاول أن أتقبل ذلك (النبأ)، ولكن للأسف إنه صحيح."

وأوضح ابسدين أن هوليس توفي "بعد مرض قصير لم يتعاف منه قط."

وأضاف: "شعرت بأسف بالغ لشخص مميز ظل صادقا مع نفسه على مدار حياته".