بعد سنوات من طرد "داعش" .. الغضب يلف مدينة سنجار العراقية

آيات بسمة*

إنه الفجر في سنجار ولا يشق الهدوء سوى وقع خطى حراس يقومون بدوريات عند مرقد تعلوه قبة ذهبية فوق تلة تشرف على بيوت انهارت أسقفها.

فبعد ما يربو على ثلاث سنوات من طرد تنظيم الدولة الإسلامية من المدينة الواقعة في شمال العراق، لم يتبق في السوق التي كانت تعج بالحركة يوما ما إلا واجهات متاجر تحمل ندوب القنابل. والعشرات من شوارع المدينة مغلقة ببراميل معدنية، في مؤشر على وجود قنابل وذخيرة لم تنفجر ولم يتم نزعها بعد.

والماء شحيح والتيار الكهربائي متقطع في سنجار التي قتل مقاتلو التنظيم المتشدد الآلاف من أبناء الأقلية اليزيدية فيها. ويبعد أقرب مستشفى يعاد فتحه مسافة 45 دقيقة بالسيارة عن المدينة. وهناك مدرستان فقط في المدينة.

والدمار المادي هائل في سنجار؛ لكن ثمة تحديات أخرى تواجهها، فالمدينة فريسة لصراع على السلطة بين الحكومة المركزية العراقية وبين حكومة إقليم كردستان العراق التي تحظى بالحكم الذاتي لذا تعاني جمودا سياسيا.

وقال إبراهيم محمود عزو ، وهو صاحب نحو عشرة متاجر تهدمت كلها في المدينة: "سنجار مهدومة، وأي تطور ماكو (لا يوجد)".

وأضاف: "سنجار تحتاج حكومة شرعية حتى الوضع يستقر لأن هسّه (الآن) قائمقام ماكو، مجلس بلدي ماكو... كل سنة الناس تخسر مليارات الدينارات.. أملاكهم، شغلاتهم، معيشتهم، ما نعرف وين ندير وجهنا".

وتابع الرجل، الذي يبلغ من العمر 55 عاما، متسائلا: "إلى متى ننتظر؟".

واجتاح تنظيم الدولة الإسلامية سنجار عام 2014 قبل تحرير المدينة في العام التالي؛ لكن إعادة الإعمار لم تشمل سوى القليل ولم ترجع سوى نسبة ضئيلة من السكان إلى المدينة.

وقبل اجتياح المتشددين لسنجار في غشت 2014، كان عدد السكان فيها حوالي مائة ألف نسمة. وكان من بين هؤلاء يزيديون وشيعة وسنة ومسيحيون ومن الأعراق عرب وأكراد وتركمان وغيرهم.

غياب المصالحة

ولم يرجع، اليوم، إلى مدينة سنجار التي تقع في بقعة حساسة تمتد على حدود إقليم كردستان العراق مع سوريا وإيران وتركيا، إلا ثلث السكان القاطنين فيها، وجميعهم يزيدون.

ويقول المجلس النرويجي للاجئين إن أفراد الجاليات الأخرى لم يرجعوا، بسبب غياب المصالحة.

ويقول اليزيديون، الذين قُتل ثلاثة آلاف منهم في مذبحة وصفتها الأمم المتحدة بأنها إبادة جماعية، إن سكان قرى سنية عربية وبلدات مجاورة ساعدوا المتشددين.

وفي الوقت نفسه، يحجم الناس عن العودة بسبب توترات يثيرها وجود فصائل مسلحة متنافسة.

وقال عزو: "البي.كيه.كيه (حزب العمال الكردستاني) موجود، الشرطة موجودة، الحشد الشعبي موجود، الجيش موجود" في إشارة إلى أسماء وحدات متعددة في القوات الحكومية العراقية وفصائل مسلحة موجودة في المدينة وحولها.

وأضاف المتحدث ذاته: "يعني ما نتفهم الوضع".

وظلت حكومة إقليم كردستان العراق تسيطر على المنطقة دون اعتراض يذكر من بغداد، منذ سقوط صدام حسين عام 2003 وحتى عام 2017 عندما أخرجت الحكومة المركزية حكومة الإقليم وقوات البشمركة التابعة لها وحلفاءها ردا على مسعى الإقليم للاستقلال وجلبت بغداد قواتها.

وتشمل هذه القوات وحدات الحشد الشعبي وكذلك الجيش الوطني والشرطة.

ومن موقعها فوق تلة تحرس وحدات الحشد الشعبي مرقد السيدة زينب الصغرى ذا القبة الذهبية، الذي يمكن رؤيته من أماكن عديدة في سنجار. ودمر تنظيم الدولة الإسلامية المرقد، وكذلك فعل في كل المعالم الدينية بالمدينة.

وأعيد بناء المرقد بالكامل، في تناقض صارخ مع الدمار المحيط به.

لا أحد يملك المال للشراء

وعلى الرغم من الصعاب التي يكابدونها، يحتشد المزارعون والقرويون في سنجار يوميا لإجراء مزاد على الأغنام. وأشعل خوديدا قاسم، وهو تاجر للغنم، سيجارة بينما كان يراقب القرويين وهم يتجادلون بشأن السعر.

وقال قاسم، الذي يبلغ من العمر 40 عاما: "ترون هنا الكثير من الغنم لكن لا أحد يملك المال للشراء".

ويقول نايف يزدي (26 عاما)، الذي أعاد فتح متجره قبل ستة أشهر، إنه لا يتوقع تحسن الأحوال قريبا. وفقد يزدي شقيقا واثنين من أعمامه في القتال عام 2014، وقال "الأمر كله سياسي".

وقال دندار زيباري، رئيس لجنة الرد على التقارير الدولية في حكومة إقليم كردستان العراق، إن "السلطة الشرعية ما موجودة. القوى الأمنية الفاعلة الرسمية ما موجودة".

وأضاف: "حكومة الإقليم لم تتجاهل" المشكلة في سنجار. وحث زيباري بغداد على تقاسم المسؤولية عن هذه المنطقة مع البشمركة وضمان خروج الفصائل المسلحة، بما في ذلك وحدات الحشد الشعبي.

ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم الحكومة المركزية، للتعقيب؛ لكن مسؤولين قالوا، في أحاديث خاصة، إنهم يعزون بطء وتيرة إعادة الإعمار إلى المشاكل الأمنية في المنطقة والبيروقراطية في الموافقة على ميزانية لهذا الغرض مخصصة لمحافظة نينوى.

وخارج المدينة، تبدو الفصائل المسلحة متشبثة بمواقعها. وفي مقبرة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي أسس فصيلا لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية عامي 2014 و2015 وظل الفصيل قائما بعد دحر التنظيم، قال أحد المقاتلين إن المهمة لم تكتمل بعد.

وأضاف المقاتل، الذي وقف بجانب قبور تحمل أسماء قتلى سقطوا في سنجار وسوريا وتركيا وإيران، إن "(الدولة الإسلامية) لم ترحل بالتأكيد، وسنظل في الجبل لتقديم المساعدة، وسنذهب إلى أي مكان طالما اقتضت الحاجة".

وعلى مقربة من المكان، قال قاسم شيشو، وهو قائد يزيدي، إنه لا يزال مستعدا للقتال. وألقى شيشو ورجاله السلاح عندما فقدت حكومة إقليم كردستان العراق السيطرة لصالح بغداد؛ لكنهم يشعرون بالغضب مما يصفونها "بتهديدات" من فصائل مسلحة أحجم عن ذكرها بالاسم.

وقال شيشو: "ناس غرباء جايين على المنطقة، وناس يريدون يجيبون الدواعش من جديد؛ ولكن بغير اسم (بمسمى آخر). إن شاء الله ما يقدرون. ييجون يفشلون مثل الدواعش".