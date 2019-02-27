نتائج رسمية: بخاري يفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية النيجيرية

هسبريس - متابعة

فاز الرئيس النيجيري محمد بخاري بولاية ثانية في الانتخابات التي جرت السبت الماضي، متقدّماً بفارق شاسع يناهز خمسة ملايين صوت على أقرب منافسيه، نائب الرئيس السابق عتيق أبو بكر، وفق ما أعلنت عنه مفوضية الانتخابات ليل الثلاثاء.

وأوضحت المفوضية أنّ عمليات فرز الأصوات انتهت في سائر ولايات البلاد باستثناء ولاية واحدة فقط، لكن التقدّم الكبير الذي أحرزه بخاري على أبو بكر يجعل من المستحيل على الأخير اللحاق به حتى لو فاز بأصوات هذه الولاية، ما يعني فوز بخاري بولاية ثانية.

وفي وقت سابق أظهرت نتائج جزئية، أعلنت عنها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في نيجيريا، تقدم بخاري.

وبحسب النتائج الجزئية التي نشرتها وكالة الأنباء النيجيرية، فإن بخاري، مرشح حزب "مؤتمر كل التقدميين"، فاز في ولايات أوسون وكوجي وكومبي وإيكيتي وناشاراوا ويوبي وكاوارا.

ووفق المصدر ذاته، فقد فاز المعارض أبو بكر في ولايتي أوندو وأبيا، إلى جانب العاصمة الفدرالية أبوجا، التي تقدم فيها على بخاري بفارق ناهز 108 آلاف صوت.

وللفوز من الجولة الأولى في الانتخابات الرئاسية، يجب أن يحصل المرشح على غالبية الأصوات الصحيحة وعلى 25 في المائة على الأقل من الأصوات في ثلثي الولايات الـ36 لنيجيريا وعاصمتها الاتحادية أبوجا، وإلا يتم اللجوء إلى جولة ثانية في غضون أسبوع.

ودعي 72,7 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في 120 ألف مركز اقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد، و360 نائبا و109 أعضاء في مجلس الشيوخ، وذلك بعد تأجيل الانتخابات لأسبوع، السبت الماضي، لأسباب لوجستيكية.