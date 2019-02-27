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كُتّاب وآراء
إسقاط مقاتلتين هنديّتين في مجال باكستان الجوي
أعلن الجيش الباكستاني أنه أسقط مقاتلتين هنديتين في مجاله الجوي، اليوم الأربعاء، ما يأتي بعدإعلان الهند تنفيذ عمليات قصف ضد معسكرات متمردين في أراضي باكستان، وهو ما قوبل بنفي إسلام آباد.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، آصف غفور، عبر شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "القوات الجوية أسقطت مقاتلتين هنديتين في المجال الجوي الباكستاني صباح اليوم".
وأوضح المتحدث أن واحدة من المقاتلين سقطت في أراضي الجزء الباكستاني من كشمير؛ بينما وقعت الثانية في الجزء الهندي من الإقليم المتنازع عليه بين الدولتين منذ 1947 مما أفضى إلى اندلاع حربين وعدة نزاعات مسلحة صغيرة.
وأكد آصف أن "طيارا هنديا تعرض للاعتقال بواسطة القوات الباكستانية المنتشرة على الأرض".
بالإضافة إلى ذلك، ذكر المصدر أن المروحتين الهنديتين انتهكتا المجال الجوي الباكستاني بعدما نفذت باكستان عمليات قصف في أراضي هندية بمروحيات لم تغادر سماء باكستان.
وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية أن طائرات محلية نفذت عمليات قصف في أراضي هندية، دون التسبب في خسائر بشرية أو مادية، من أجل إظهار قدرة إسلام آباد على الدفاع عن نفسها.