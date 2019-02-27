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كُتّاب وآراء
قتلى ومصابون في احتراق محطة قطارات بمصر
قال التلفزيون المصري الرسمي إن 20 شخصا لقوا حتفهم وأُصيب 40 عندما اندلع حريق، اليوم الأربعاء، بمحطة القطارات الرئيسية في القاهرة.
وكان شاهد عيان قال لـ"رويترز" إن انفجارا وقع عندما ارتطم "جرار قطار" بحاجز في "محطة مصر" للقطارات، الواقعة بـ"ميدان رمسيس" وسط العاصمة المصرية.
وقال مينا غالي: "كنت أقف على الرصيف وشاهدت القطار يدخل مسرعا إلى الحاجز. السرعة كانت كبيرة والناس كلها كانت تجرى. ولكن كثيرين ماتوا بعد أن انفجر الجرار".