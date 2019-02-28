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الرئيسية | خارج الحدود | إيران تنفذ 223 حكما بعقوبة الإعدام في عام واحد‎

إيران تنفذ 223 حكما بعقوبة الإعدام في عام واحد‎

إيران تنفذ 223 حكما بعقوبة الإعدام في عام واحد‎
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 28 فبراير 2019 - 00:35

نفذت إيران العام الماضي 223 حكما بالإعدام بحسب معلومات الحكومة الألمانية.

وذكرت صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية، استنادا إلى رد وزارة الخارجية الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "الخضر"، أنه في "أربع حالات على الأقل" تم تنفيذ عقوبة الإعدام ضد مدانين ارتكبوا جرائمهم عندما كانوا قُصر.

وبسبب تعديل تشريعي في جرائم المخدرات، تراجع في المقابل عدد أحكام الإعدام المنفذة في إيران خلال عام 2018 بوضوح، بعدما بلغ عدد حالات الإعدام 477 حالة عام 2016 و429 حالة عام 2017.

وبحسب معلومات الحكومة الألمانية، يقبع حاليا أربعة ألمان في السجون الإيرانية. ولم تدل الخارجية الألمانية بمزيد من التفاصيل عن هذه الحالات.

تجدر الإشارة إلى أن عقوبة الإعدام تُطبق في نحو ثلث دول العالم. وليس هناك بيانات دقيقة عن عدد حالات الإعدام في العالم. ويرجع السبب في ذلك إلى الصين، على وجه الخصوص، بسبب عدم إعلانها بيانات عن عدد حالات الإعدام لديها.

وترجح منظمة العفو الدولية أن يكون هناك آلاف من حالات الإعدام سنويا في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

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