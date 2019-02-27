السويد تعتقل جاسوسا مفترضا للمخابرات الروسية

هسبريس - د.ب.أ

أعلنت السلطات السويدية اعتقال شخص بشبهة التجسس لصالح روسيا.

وصرح دانيال ستينلينغ، رئيس وحدة مكافحة التجسس بجهاز الأمن السويدي (سابو)، بأنه "تم اعتقال الشخص للاشتباه في أنه جرى تجنيده كعميل، من جانب ضابط استخبارات روسي، يعمل تحت غطاء دبلوماسي في السويد".

وصرح جابريل فيرنشتيت، المتحدث باسم الجهاز، بأن عملية الاعتقال تمت وسط ستوكهولم، إلا أنه رفض إعطاء أي تفاصيل بشأن جنسية المشتبه به أو بها.

وكشف بيان الجهاز أن المشتبه به يعمل في قطاع التكنولوجيا المتقدمة في مجالات معروف أنها محل اهتمام أجهزة الاستخبارات الأجنبية.

وتتركز اختصاصات عمل الجهاز على حماية الأمن القومي وديمقراطية نظام الحكومة في السويد، والتصدي لمحاولات التجسس أو شن هجمات إرهابية.