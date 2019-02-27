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الرئيسية | خارج الحدود | حادث قطار في القاهرة يقيل وزير النقل المصري

حادث قطار في القاهرة يقيل وزير النقل المصري

حادث قطار في القاهرة يقيل وزير النقل المصري
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 27 فبراير 2019 - 15:40

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الاربعاء قبول استقالة وزير النقل الدكتور هشام عرفات على خلفية حادث قطار محطة مصر اليوم .

وكان عرفات أعلن استقالته في وقت سابق اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية في وقت سابق سقوط أكثر من 20 قتيلا و40 مصابا جراء حريق بقطار في محطة مصر بوسط القاهرة .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - من مصر الأربعاء 27 فبراير 2019 - 15:52
عندما نستعمل الحصان للحرث والحمار للسباق فلا امل في الربح ولن نكسب الرهان .
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2 - تايكة غرماد الأربعاء 27 فبراير 2019 - 15:57
لا يحصل هذا فقط في هذا البلد لان الجميع يعرف ان الوزير ليست له اية سلطة التقرير فهو معين لتطبيق التعليمات وتسيير الاعمال اليومية وبما انه فقط معين فلا يمكن ان يستقيل الا بموافقة من بيدهم الامر الحقيقيون !!
هذه مع الأسف السياسة في هذا البلد تطبيقا لمبدء اللامساءلة واللامساءلة مقابل الريع وتطبيق اجندة المخزن !!
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3 - صاحب دراجة الأربعاء 27 فبراير 2019 - 15:57
و حادث قطار بولقنادل يرقي مدير العام و الوزير و يدخل سائق السجن
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