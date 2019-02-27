حادث قطار في القاهرة يقيل وزير النقل المصري

هسبريس - د.ب.أ

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الاربعاء قبول استقالة وزير النقل الدكتور هشام عرفات على خلفية حادث قطار محطة مصر اليوم .

وكان عرفات أعلن استقالته في وقت سابق اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية في وقت سابق سقوط أكثر من 20 قتيلا و40 مصابا جراء حريق بقطار في محطة مصر بوسط القاهرة .