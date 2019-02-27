24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:31
|07:56
|13:45
|16:54
|19:26
|20:40
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الرباط تسند إنعاشَ المقاولات وتوطين الاستثمارات إلى مناطق صناعية
- الصراعات بين الأحزاب تذبل حيوية "مدينة الزهور"
- هل يحتاج المغرب إلى مراجعة دستورية لتحقيق الانتقال الديمقراطي؟
- مرور غير مرغوب فيه!
- لعنة الذهب القادمة من الفضاء الخارجي
الرباط تسند إنعاشَ المقاولات وتوطين الاستثمارات إلى مناطق صناعية (5.00)
الشبكات السوسية تصدّر نفوذها الانتخابي إلى كبريات مدن المملكة (5.00)
كيف شرح العلامة بنحمزة حديث "أمرت أن أقاتل الناس..."؟ (5.00)
أنور الجندي يستظل بـ"سيف ذي يزن" ويتذكر عنترية "ابن شداد" (5.00)
- منيب تؤيد تقوية العربية والأمازيغية وترصد صعوبة التدريس بالفرنسية - (82)
- قصة زواج أستاذة بتلميذها - (82)
- الجيش يكشف تفاصيل جديدة حول الخدمة العسكرية وكفاءات المجندين - (66)
- بوتفليقة: الجزائر تدعم البوليساريو وليست طرفاً في نزاع الصحراء - (55)
- هل يحتاج المغرب إلى مراجعة دستورية لتحقيق الانتقال الديمقراطي؟ - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
السعودية تعلق جميع رحلاتها الجوية إلى باكستان
قررت السعودية، اليوم الأربعاء، تعليق رحلات طيرانها المدني إلى باكستان، على خلفية التصعيد العسكري بين إسلام أباد ونيودلهي.
وأعلنت الخطوط الجوية السعودية، على حسابها الرسمي في "تويتر" تعليق الرحلات المتجهة من المملكة إلى باكستان، وذلك نظرا لإغلاق الأجواء في إسلام آباد.
وكانت باكستان أعلنت الیوم أنھا اسقطت طائرتین تابعتین للقوات الجویة الھندیة في الشطر التابع لھا من إقلیم كشمیر المتنازع علیه بین البلدین.
كما أعلنت الھند بدورھا اسقاط مقاتلة باكستانیة الیوم لانتھاكھا المجال الجوي الھندي واستھداف مواقع عسكریة ھندیة.