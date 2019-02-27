السعودية تعلق جميع رحلاتها الجوية إلى باكستان

هسبريس - متابعة

قررت السعودية، اليوم الأربعاء، تعليق رحلات طيرانها المدني إلى باكستان، على خلفية التصعيد العسكري بين إسلام أباد ونيودلهي.

وأعلنت الخطوط الجوية السعودية، على حسابها الرسمي في "تويتر" تعليق الرحلات المتجهة من المملكة إلى باكستان، وذلك نظرا لإغلاق الأجواء في إسلام آباد.

وكانت باكستان أعلنت الیوم أنھا اسقطت طائرتین تابعتین للقوات الجویة الھندیة في الشطر التابع لھا من إقلیم كشمیر المتنازع علیه بین البلدین.

كما أعلنت الھند بدورھا اسقاط مقاتلة باكستانیة الیوم لانتھاكھا المجال الجوي الھندي واستھداف مواقع عسكریة ھندیة.