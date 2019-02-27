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كُتّاب وآراء
فرنسا تطالب بالشفافية الكاملة في انتخابات الجزائر
دعت فرنسا اليوم الأربعاء إلى "الشفافية الكاملة" فيما يتعلق بالانتخابات الجزائرية المزمعة وعبرت عن أملها في إجراء الانتخابات في أفضل ظروف ممكنة.
ويخوض الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الانتخابات سعيا لولاية خامسة ولتمديد حكمه المستمر منذ 20 عاما لكن احتجاجات حاشدة خرجت رفضا لذلك.
وقال بنجامين جريفو المتحدث باسم الحكومة الفرنسية "تابعنا قرار بوتفليقة الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 18 أبريل. نريد إجراء هذه الانتخابات في أفضل ظروف ممكنة وبشفافية كاملة في الحملات الانتخابية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
ومعروف ان فرنسا تلعب على الحبلين وتبين وجهين اتجاه الجزاءر والمغرب وكدلك اتجاه العرب واسراءيل وتربح من الجانبين .
الديمقراطية في شمال افريقيا حلم الشعوب ليس في مصلحة فرنسا وعليه لن تسمح بذلك .
اللهم احفظ الشعب الجزائري الشقيق.
اغلب الظن ان نكاز لن يفوز بالانتخابات وسيفوز بها كركوز اخر يجاهر العداء للمغرب و يقدم فروض الولاء للبوليزاريو...وان فاز نكاز فاما سيتنازل عن قناعاته اما سيتم التخلص منه كما فعل العسكر بالشاذلي بنجديد و بوضياف...
والايام بيننا...