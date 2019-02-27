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الرئيسية | خارج الحدود | فرنسا تطالب بالشفافية الكاملة في انتخابات الجزائر

فرنسا تطالب بالشفافية الكاملة في انتخابات الجزائر

فرنسا تطالب بالشفافية الكاملة في انتخابات الجزائر
هسبريس - رويترز
الأربعاء 27 فبراير 2019 - 18:29

دعت فرنسا اليوم الأربعاء إلى "الشفافية الكاملة" فيما يتعلق بالانتخابات الجزائرية المزمعة وعبرت عن أملها في إجراء الانتخابات في أفضل ظروف ممكنة.

ويخوض الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الانتخابات سعيا لولاية خامسة ولتمديد حكمه المستمر منذ 20 عاما لكن احتجاجات حاشدة خرجت رفضا لذلك.

وقال بنجامين جريفو المتحدث باسم الحكومة الفرنسية "تابعنا قرار بوتفليقة الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 18 أبريل. نريد إجراء هذه الانتخابات في أفضل ظروف ممكنة وبشفافية كاملة في الحملات الانتخابية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - Mohamed الأربعاء 27 فبراير 2019 - 18:40
و ما دخل فرنسا في شأن جزائري داخلي .. فرنسا المنافقة تريد اعطاء دروس في الديموقراطية و رئيسها في زيارة لسفاح مصر و فرعونها .. الكيل بمكياليين .... كل الخير للجزائر و شعبها .
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14
2 - عبدالله الأربعاء 27 فبراير 2019 - 18:41
مادا هادا يا فرنسا ؟ واش حتى انتما تريدون الضحك على الشعب الجزاءري والعالم ؟ بهادا التصريح اظن ان يدكم الخفية داخلة في اللعبة ديال المافيا ديالكم. دابا هاد الخرجة ديالكم بينات شكون هما لي وراء الستار . فضحتو راسكم والله الى شوهة ، انتما عارفين حالة بوتفليقة انه حي وميت وتتكلمون عن ترشيحه ، اش هاد الغباء؟ خليو الشعب الجزاءري يتحرر من المافيا العسكرية.
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14
3 - عمار ادريس الأربعاء 27 فبراير 2019 - 18:45
سياسية فرنسا كانت داءما نفاق من اجل الشقاق بهدف السيطرة والتحكم في دول شمال افريقيا لانها تعتبرها حديقتها الخلفية وتساند انظمة ولوبيات تابعة لها للحفاظ على مصالحها الحيوية .
ومعروف ان فرنسا تلعب على الحبلين وتبين وجهين اتجاه الجزاءر والمغرب وكدلك اتجاه العرب واسراءيل وتربح من الجانبين .
الديمقراطية في شمال افريقيا حلم الشعوب ليس في مصلحة فرنسا وعليه لن تسمح بذلك .
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5
4 - رشداوي مدغري الأربعاء 27 فبراير 2019 - 18:54
اظن ان فرنسا استنتجت ما سيقع في الجزائر بعد الانتخابات.
اللهم احفظ الشعب الجزائري الشقيق.
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8
5 - rachid Saddam الأربعاء 27 فبراير 2019 - 18:55
فرنسا تترقب انتخابات نزيهة بالجزائر وهل الشعب الفرنسي سيسمح لمرشح يحتضر ان يرشح نفسه لانتخابات فرنسا كفى ضحكا على الدقون لقد كشفت عوراتكم وحان وقت التغيير باقتلاع العصابة التي تخدم مصالح فرنسا واجندتها وانتخاب رجال أحرار ينهضون بالجزائر والمغرب الكبير والأمة الإسلامية
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7
6 - Mosi الأربعاء 27 فبراير 2019 - 18:56
الذين يحكمون الجزائر يظنون ان العالم احمق وان لا احد يعلم ان هذه المظاهرات ضد بوتفليقة صورية ومفبركة ومسيرة من طرف العسكر الحاكم الفعلي للجزائر...الشعب الجزائري يريد رشيد نكاز رئيسا ورشيد نكاز يريد فتح الحدود مع المغرب و ارساء علاقات ممتازة مع المغرب وهذا يعني رفع يد الجزائر عن البوليزاريو و قطع الدعم عنها...وهذه معادلة صعبة جدا..وان غدا لناظره قريب...
اغلب الظن ان نكاز لن يفوز بالانتخابات وسيفوز بها كركوز اخر يجاهر العداء للمغرب و يقدم فروض الولاء للبوليزاريو...وان فاز نكاز فاما سيتنازل عن قناعاته اما سيتم التخلص منه كما فعل العسكر بالشاذلي بنجديد و بوضياف...
والايام بيننا...
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