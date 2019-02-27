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الرئيسية | خارج الحدود | هولندا تعتقل شخصا بتهمة التحضير لهجوم إرهابي

هولندا تعتقل شخصا بتهمة التحضير لهجوم إرهابي

هولندا تعتقل شخصا بتهمة التحضير لهجوم إرهابي
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 27 فبراير 2019 - 17:45

ألقت الشرطة الهولندية القبض على رجل يُشْتَبَه بأنه داعم لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وكان يحضر لهجوم إرهابي.

وذكرت وكالة أنباء (ايه إن بي) الهولندية اليوم الأربعاء، استنادا إلى الاستخبارات الوطنية (ايه آي في دي)، أن الرجل/48 عاما/ أُلْقي القبض عليه في منطقة دي لوته التي تبعد كيلومترات قليلة عن الحدود الألمانية.

وحسب التقرير، فقد عثرت الشرطة على سلاح وذخيرة مخبأة داخل منزل الرجل في مدينة جورينجن فضلا عن العثور على هواتف محمولة وجهاز لابتوب، بالإضافة إلى وسائط تخزين ووثائق ورد بها تمجيد للحرب على "الكفار".

ولم يتم الإعلان على نحو دقيق عن موعد القبض على الرجل، كما لم تصدر بيانات أيضا بشأن خطط الهجوم المحتملة.

وامتنع الرجل حتى الآن عن الحديث.

وحسب وكالة (ايه إن بي)، كانت محكمة في مدينة روتردام مددت أمس الثلاثاء مدة الحبس الاحتياطي للرجل لمدة 90 يوما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مسلم سابق الأربعاء 27 فبراير 2019 - 18:25
اكيد هذا الرجل سيكون واحد من اولئك الاغبياء الذين يؤمنون بانهم خير امة اخرجت للناس, وبان له الحق في قتل الابرياء نصرا لالاهه الذي من المفترض انه على كل شيء قدير ولا يحتاج لضباع منفردة للدفاع عنه او نصر "كلمته"
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