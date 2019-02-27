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كُتّاب وآراء
هولندا تعتقل شخصا بتهمة التحضير لهجوم إرهابي
ألقت الشرطة الهولندية القبض على رجل يُشْتَبَه بأنه داعم لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وكان يحضر لهجوم إرهابي.
وذكرت وكالة أنباء (ايه إن بي) الهولندية اليوم الأربعاء، استنادا إلى الاستخبارات الوطنية (ايه آي في دي)، أن الرجل/48 عاما/ أُلْقي القبض عليه في منطقة دي لوته التي تبعد كيلومترات قليلة عن الحدود الألمانية.
وحسب التقرير، فقد عثرت الشرطة على سلاح وذخيرة مخبأة داخل منزل الرجل في مدينة جورينجن فضلا عن العثور على هواتف محمولة وجهاز لابتوب، بالإضافة إلى وسائط تخزين ووثائق ورد بها تمجيد للحرب على "الكفار".
ولم يتم الإعلان على نحو دقيق عن موعد القبض على الرجل، كما لم تصدر بيانات أيضا بشأن خطط الهجوم المحتملة.
وامتنع الرجل حتى الآن عن الحديث.
وحسب وكالة (ايه إن بي)، كانت محكمة في مدينة روتردام مددت أمس الثلاثاء مدة الحبس الاحتياطي للرجل لمدة 90 يوما.