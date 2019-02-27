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الرئيسية | خارج الحدود | منظمات تطالب تركيا بإنهاء حملة "ترهيب النشطاء"

منظمات تطالب تركيا بإنهاء حملة "ترهيب النشطاء"

منظمات تطالب تركيا بإنهاء حملة "ترهيب النشطاء"
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 27 فبراير 2019 - 20:42

قالت جماعات حقوقية دولية ومحلية اليوم الأربعاء إنه يتعين على تركيا أن تنهي "حملة الترهيب المنسقة والتحرش القضائي" ضد النشطاء.

وقالت منظمة العفو الدولية ومنظمة صحفيون بلاحدود وثماني جماعات تركية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في بيان مشترك إن "حملة القمع المتصاعدة وتجريم" جمعيات المجتمع المدني يجب أن تنتهي.

وطالبت المنظات بإطلاق سراح عثمان كافالا، وهو رجل أعمال ينشط في العمل الخيري والحقوقي، وجهت إليه اتهامات مع 15 شخصا آخرين بمحاولة الإطاحة بالحكومة.

وصدرت لائحة الاتهام الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية آنذاك. وقالت المنظمات الحقوقية إن المحكمة يجب أن ترفض الاتهام- والذي سربته وسائل الإعلام فقط- لأنه "قائم على تناقضيات سخيفة" ولعدم كفاية الأدلة.

يذكر أن كافالا المعتقل منذ نحو 500 يوم، يواجه الاتهامات مع كان دوندار، رئيس تحرير صحيفة جمهوريت والذي فر إلى ألمانيا.

ووجهت الاتهامات لكافالا ودوندار بسبب دورهما المزعوم في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت في ماي 2013 بسبب خطة لتطوير حديقة جيزي في اسطنبول.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - عبدالرحمن الأربعاء 27 فبراير 2019 - 20:55
هد المنظمات كيشوفو غير تركيا مابنتلهم القربلة لفرنسا ولا لعدمات فمصر ..‘لا لعتقلات فالجزاير. والمشاكل لواقعة فالسعودية و زيد وزيد .
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2 - هيييير أنا الأربعاء 27 فبراير 2019 - 21:25
تركيا لالاهم و بزااااف عليهم أردوغان رجل صالح
و ياريت الحكام العرب يكونوا بحالو
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2
3 - سعيد الأربعاء 27 فبراير 2019 - 21:56
كيف تركيا كيف السعودية كيف إيران...كلهم مرضى كيتسابقو او كيحلمو باش يحتلونا والقضاء علينا او نصبح عبيد لهم...شي بالفلوس شي بماكلة المخاخ شي بالخوف... كلهم نضم استبدادية و ضد الحرية. الاعتقالات والقتل والشنق وقطع الرؤوس في بلادهم للتحكم الفردي... طغاة ... وهده خدعة لأنه بدون امريكا او روسيا التي تسيرهم حسب هواءها من بعد لايمكنهم فعل أي شيء. عملاء بالتيليكومند لأجل سحقنا. ولم ولن يستطيعوا لأن مازال فينا أناس أحرار يعشقون الحرية و عقلاء يعرفون معنى الصراط المستقيم.
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