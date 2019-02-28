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الرئيسية | خارج الحدود | الأمم المتحدة: إسرائيل وراء جرائم ضد الإنسانية

الأمم المتحدة: إسرائيل وراء جرائم ضد الإنسانية

الأمم المتحدة: إسرائيل وراء جرائم ضد الإنسانية
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 28 فبراير 2019 - 11:50

صرح محققون أمميون بأن هناك دلائل تشير إلى تورط قوات الأمن الإسرائيلية في انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان في تعاملها مع الاحتجاجات الحاشدة قرب قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل عشرات المحتجين الفلسطينيين وإصابة الآلاف.

وذكرت لجنة تحقيق أممية، تتألف من خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان، في جنيف اليوم الخميس، أن استهداف محتجين غير مسلحين ولا يرتكبون أعمال عنف "ربما يشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية"، وفق خلاصتها.

إلا أن اللجنة أقرت بأن "بعض المحتجين كانوا عناصر في جماعات مسلحة" وأن "منظمي الاحتجاجات، ومن بينهم مسلحون من حركة حماس، شجعوا على استخدام الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، ما تسبب في وقوع أضرار وأثار الخوف في جنوب إسرائيل".

ورفض تقرير اللجنة ما قول إسرائيل إن الاحتجاجات قرب سياج قطاع غزة، والتي بدأت في مارس الماضي، كانت "ستارا لأنشطة إرهابية"، وخلُصت إلى أن طبيعة المظاهرات كانت مدنية.

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