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الرئيسية | خارج الحدود | السراج وحفتر يتفقان على توحيد المؤسسات بليبيا

السراج وحفتر يتفقان على توحيد المؤسسات بليبيا

السراج وحفتر يتفقان على توحيد المؤسسات بليبيا
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 28 فبراير 2019 - 14:53

اتفق رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج والقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، خلال اجتماعهما في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، على حفظ ستقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها ، حسب ما أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الخميس.

وقالت البعثة، في بيان صحفي، إنه "بدعوة من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا الدكتور غسان سلامة، وبحضوره، عقد اجتماع في أبوظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، حضره رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر".

وحسب البعثة الأممية، أيضا، اتفق الطرفان خلال الاجتماع على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية، من خلال انتخابات عامة، وعلى سبل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها.

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