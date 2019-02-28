الباكستانيون يسلّمون طيّارا أسيرا لسلطات الهند

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الخميس، أن إسلام أباد ستطلق سراح طيار هندي أسير، يوم غد الجمعة.

وأضاف المسؤول أن ذلك يأتي كبادرة تهدف لتخفيف حدة التوترات التي تصاعدت بصورة خطيرة بين الجارتين النوويتين على مدار الأيام الماضية.

وقال في كلمة أمام البرلمان :"سنقوم غدا بإطلاق سراح الطيار الهندي الأسير كبادرة للسلام"، بينما تمّ ضبط العسكري من طرف الباكستانيين بعد إسقاطهم مقاتلتين هنديّتين هذا الأسبوع.