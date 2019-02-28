24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2907:5513:4516:5419:2620:41
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. قبائل يكوت تشكو الأملاك المخزنية لوزير الداخلية (5.00)

  2. الأمازيغية في كتاب: "من أجل ثورة ثقافية بالمغرب" (5.00)

  3. ثلثا العاطلين المغاربة يطلبون العمل بلا جدوى (5.00)

  4. حساسية فصل الربيع (5.00)

  5. مجلس البيضاء يُلزِم الفنادق الكبرى والأسواق التجارية بجمع النفايات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | رفض ترشح بوتفليقة يجلب تعنيف رئيس فريق

رفض ترشح بوتفليقة يجلب تعنيف رئيس فريق

رفض ترشح بوتفليقة يجلب تعنيف رئيس فريق
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 28 فبراير 2019 - 16:57

صرح شريف ملال رئيس فريق شبيبة القبائل، أحد أعرق أندية الرابطة الجزائرية الأولى لكرة القدم، بأنه تعرض لاعتداء، رفقة ستة أشخاص آخرين، بمقر النادي في تيزي وزو.

المصدر أضاف أن ما طاله يأتي بسبب موقفه المعارض لولاية خامسة للرئيس المنتهية ولايته، عبد العزيز بوتفليقة.

واتهم ملال، خلال لقاء صحفي، بشكل صريح رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، ورئيس جمعية اللجان الأولمبية الوطنية، بالوقوف وراء هذا الاعتداء.

وأكد أن "هذين الشخصين هما اللذان حرضا المعتدين. فهما يؤاخذاني على عدم مساندة الولاية الخامسة كما فعل سلفي سنة 2014".

وعبر ملال عن أسفه لكون "سلطات ولاية تيزي وزو، التي تم تبليغها بالحادث، لم تحرك ساكنا"، داعيا إلى "مسيرة سلمية للتنديد بهذه الاعتداءات".

وقد تم نقل الضحايا، الذين تعرضوا للاعتداء بعصي حديدية وأسلحة بيضاء، إلى المركز الاستشفائي الجامعي نذير محمد بتيزي وزو، لتلقي العلاجات الضرورية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - ghani الخميس 28 فبراير 2019 - 17:11
بلاد العجائب و الغراءب عمري شفت فحياتي رئيس فكروسة ولا يتكلم ولا يتحرك بغا يولي رئيس دولة ويسير شؤون بلاد حتى شفتها فالجزاءر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
2 - passenger الخميس 28 فبراير 2019 - 17:12
La momie bouteflika resiste encore ..pauve algerie.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
3 - ميلودي الخميس 28 فبراير 2019 - 17:19
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم انها مهزلة مظحكة في العالم العربي. كل من تشبث بالحكم لاير الاستقالة او التنحي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
4 - Hamid الخميس 28 فبراير 2019 - 17:20
نتمنى أن تلبى مطالب الشعب الجزائري لا تخرج الأمور عن السكة الصحيحة التي تعود بالخير على الشعب الجزائري الشقيق وشعوب المنطقة المغاربية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
5 - اطلس الخميس 28 فبراير 2019 - 17:33
عاشت دولة القبائل حرة أبية ضد نظام ركب الكروسة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
6 - عابر سبيل الخميس 28 فبراير 2019 - 17:43
أنا أضن أن شخصاً آخر سيترشح باسم الحزب و ستكون منافسة قوية مع المعارض رشيد نكاز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.