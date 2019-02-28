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كُتّاب وآراء
رفض ترشح بوتفليقة يجلب تعنيف رئيس فريق
صرح شريف ملال رئيس فريق شبيبة القبائل، أحد أعرق أندية الرابطة الجزائرية الأولى لكرة القدم، بأنه تعرض لاعتداء، رفقة ستة أشخاص آخرين، بمقر النادي في تيزي وزو.
المصدر أضاف أن ما طاله يأتي بسبب موقفه المعارض لولاية خامسة للرئيس المنتهية ولايته، عبد العزيز بوتفليقة.
واتهم ملال، خلال لقاء صحفي، بشكل صريح رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، ورئيس جمعية اللجان الأولمبية الوطنية، بالوقوف وراء هذا الاعتداء.
وأكد أن "هذين الشخصين هما اللذان حرضا المعتدين. فهما يؤاخذاني على عدم مساندة الولاية الخامسة كما فعل سلفي سنة 2014".
وعبر ملال عن أسفه لكون "سلطات ولاية تيزي وزو، التي تم تبليغها بالحادث، لم تحرك ساكنا"، داعيا إلى "مسيرة سلمية للتنديد بهذه الاعتداءات".
وقد تم نقل الضحايا، الذين تعرضوا للاعتداء بعصي حديدية وأسلحة بيضاء، إلى المركز الاستشفائي الجامعي نذير محمد بتيزي وزو، لتلقي العلاجات الضرورية.