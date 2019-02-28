الكرملين: استمرار مفاوضات ترامب وكيم "إيجابي"

هسبريس - إفي

وصف الكرملين الخميس بـ"الإيجابي" عدم تعليق المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بعد انتهاء قمة زعيمي البلدين دونالد ترامب وكيم جونج أون في هانوي دون اتفاق.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحفيين "نما إلى علمنا حتى الآن أن العملية التفاوضية لم تنقطع وذلك بالتأكيد أمر إيجابي".

وأضاف أنه "ربما في الوقت نفسه لم يتم التمكن من التوصل لاي اتفاقات"، مشيرا إلى أن الكرملين ينتظر المزيد من المعلومات عن سير المفاوضات لمعرفة السبب وراء عدم انتهاء القمة بنتائج.

ومن ناحية أخرى أكد بيسكوف أن اللقاء المحتمل بين الرئيس الروسي فلادمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية "مازال مدرجا على جدول الأعمال"، دون أن يكون هناك موعد محدد له.

واستبعد بيسكوف اجتماع بوتين مع أعضاء من وفد حكومي كوري شمالي يعتزم زيارة موسكو الاسبوع المقبل للمشاركة في لجنة مختلطة حول قضايا اقتصادية-تجارية وعلمية-تكنولوجية.

وقد أنهى ترامب وكيم جونج أون الخميس قمتهما في هانوي التي انطلقت الاربعاء، وذلك بشكل مفاجئ قبل الموعد المقرر دون التوصل إلى اتفاق حول نزع السلاح النووي.

وقال ترامب إنه انسحب من القمة لرغبة بيونج يانج في رفع العقوبات المفروضة عليها، مبرزا في الوقت ذاته إن القمة كانت "مثمرة" رغم أنه قرر عدم التوقيع على أي اتفاق.

وقال الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي إن كيم تعهد بتفكيك مركز الأبحاث النووي في منطقة يونجبيون لكنه يرغب في رفع العقوبات مقابل ذلك، وهو ما رفضته واشنطن.

يذكر أن هذه القمة كانت الثانية التي تجمع ترامب بكيم جونج أون بعد تلك التي أجريت في 12 يونيو الماضي في سنغافورة.