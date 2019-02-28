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الرئيسية | خارج الحدود | سويسرا تسمح لـ5 آلاف شخص بتدخين الماريخوانا

سويسرا تسمح لـ5 آلاف شخص بتدخين الماريخوانا

سويسرا تسمح لـ5 آلاف شخص بتدخين الماريخوانا
هسبريس - رويترز
الخميس 28 فبراير 2019 - 19:25

قالت الحكومة السويسرية الخميس إنها قد تسمح لنحو خمسة آلاف شخص بتدخين الماريجوانا ضمن دراسات تجريبية بهدف المساهمة في صياغة قواعد جديدة لاستخدامه في الأغراض غير العلاجية.

واقترحت الحكومة إجراء تجارب محدودة قد تؤدي لتغيير القوانين التي تحظر نبات القنب والتي تعود لعام 1951. وقال مكتب الصحة الاتحادي إن الخطة ستطرح للنقاش العام حتى منتصف العام.

وتسمح سويسرا بالفعل ببيع منتجات القنب التي تحتوي على نسبة تقل عن واحد بالمئة من مادة (تي.إتش.سي) التي تمنح الشعور بالانتشاء.

وبدأت في يوليو تموز الماضي البحث عن طرق جديدة لتقنين الماريجوانا قوية المفعول بعدما عرقلت القوانين المطبقة محاولة جامعة برن لإجراء دراسة علمية.

ووفقا لتقييمات حكومية يستخدم نحو 200 ألف شخص في سويسرا القنب رغم تجريمه.

وقالت الحكومة في بيان "نحتاج لدراسة قوالب تنظيمية جديدة في ضوء الوضع الراهن دون تقويض الحظر العام على القنب".

وتعتزم الحكومة أيضا تسهيل الحصول على الماريجوانا لأغراض طبية لكن هذا سيكون في إطار عملية منفصلة

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