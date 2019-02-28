المدعي الإسرائيلي يوجه اتهامات بالفساد لنتنياهو

هسبريس - د .ب .أ

أعلن المدعي العام الإسرائيلي، افيحاي مندلبليت، الخميس، اعتزامه توجيه اتهامات بالفساد إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال ماندلبليت إنه سوف يوجه لنتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة .

والاتهامات مرتبطة بثلاث قضايا منفصلة تتعلق بالفساد.

ويأتي الإعلان قبل أكثر من شهر على إجراء انتخابات عامة في إسرائيل.

وفي إحدى القضايا ، يواجه نتنياهو اتهاما بأنه تلقى هدايا من مليارديرات مقابل مساعدته في مجال الأعمال والمجالات الشخصية.

وفي قضية أخرى، يواجه نتنياهو اتهاما بالتوصل إلى اتفاق مع ناشر جريدة نقدية لتحسين التغطية الإعلامية له.

وفي القضية الأخيرة ، يُزعم أن نتنياهو قد أصدر أمراً بإصدار أحكام إيجابية لصالح أكبر شركة اتصالات في البلاد مقابل تغطية إعلامية إيجابية له على موقع إخباري يملكه المساهم المسيطر في الشركة.

ورفض نتنياهو جميع الاتهامات الموجهة إليه ووصفها بأنها ذات دوافع سياسية.