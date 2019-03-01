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الرئيسية | خارج الحدود | الجزائر تترقّب مسيرة مليونية ضد ترشح بوتفليقة

الجزائر تترقّب مسيرة مليونية ضد ترشح بوتفليقة

الجزائر تترقّب مسيرة مليونية ضد ترشح بوتفليقة
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 01 مارس 2019 - 11:15

يستعد معارضو ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، اليوم الجمعة، للخروج إلى الشارع عبر مختلف الولايات.

يأتي ذلك استجابة للدعوات التي أطلقها نشطاء شباب عبر "فيسبوك"، ينادون بمليونية، قبل يومين من انتهاء عملية سحب استمارات الترشح من جانب الراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية في إبريل 2019.

واتسمت المسيرات، التي انطلقت خلال الأسبوع الماضي، بالسلمية وشارك فيها مختلف طبقات المجتمع، وسط انتشار أمني غير مسبوق.

وانتشر رجال الشرطة، وقوات مكافحة الشغب صبيحة اليوم بشكل مكثف، ليتمركزوا في النقاط الأساسية التي من المتوقع أن يصل إليها المحتجون، كساحة أول مايو بقلب العاصمة الجزائرية، الجزائر، وساحة البريد المركزي (على بعد 3 كيلومترات من أول ماي)، وقصر الحكومة الذي لا يبعد بأكثر من كيلومتر واحد عن البريد المركزي وأيضا قصر الرئاسة، الذي يبعد أكثر من 4 كيلومترات عن قصر الحكومة.

يشار إلى أن المحتجين قاموا بمسيرة في العاصمة الجزائرية يوم الجمعة الماضي، لمسافة تزيد عن 7 كيلومترات، مارين بالنقاط الأساسية، (أول ماي، البريد المركزي، قصر الحكومة، وقصر المرادية)، حيث تم منعهم وتفريقهم عند الحاجز الأمني الأخير على بعد 500 متر من القصر الرئاسي.

وحذر رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى، أمس الخميس، من تكرار "سيناريو سورية" في بلاده جراء التظاهرات التي ترفض ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - mansi الجمعة 01 مارس 2019 - 11:46
يا شعوب يا عرب بالخصوص إما أن تقبلوا رجل قاعد مريض لا يتحرك بلغ من العمر عتيا أو سوريا تنتضركم، إما أن تقبلوا المأساة و المعاناة أو جهنم! متى سوف يتحرر العرب من هؤولاء؟
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6
2 - سميرة الجمعة 01 مارس 2019 - 11:52
وحذر رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى، أمس الخميس، من تكرار "سيناريو سورية" في بلاده جراء التظاهرات التي ترفض ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.
كي لا يتكرر السيناريو عليكم بالتراجع وترشيح مرشح آخر، يعني الحل بأيديكم.
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3
3 - متتبع الجمعة 01 مارس 2019 - 12:01
الجزائر تترقب مسيرة مليونية ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة .. مادورو و موغابي و الموزمبيق و حزب الله يحذرون من تكرار سيناريو سوريا و ليبيا و فنزويلا !
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1
4 - محمد الجمعة 01 مارس 2019 - 12:02
على الاقل عبرت الحكومة الجزائرية عن تفوقها على الحكومة الملكية المغربية في مجال الحقوق و الحريات ولم تفعل مع المحتجين كما فعلت الحكومة المغربية مع الزفزافي،المهداوي و بوعشرين.
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5 - عمر الجمعة 01 مارس 2019 - 12:03
من كل هذا أفهم أن غالبية الشعب الجزائري لايريد بوتفليقة في الحكم، وبوتفليقة لا يسمع لايتكلم لا يفكر، وأن كانت عيناه جاحظتان فكل الدمى لها عينان، إذن على الشعب الجزائري الوقوف في وجه من يحركون تلك الدمية، ويقررون مصير الجزائر، ام ان حق تقرير الشعوب لا ينطلي عليهم؟ أن الذي يؤخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، كل أحرار العالم معكم،، والله اامعين
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