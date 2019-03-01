الجزائر تترقّب مسيرة مليونية ضد ترشح بوتفليقة

هسبريس - د.ب.أ

يستعد معارضو ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، اليوم الجمعة، للخروج إلى الشارع عبر مختلف الولايات.

يأتي ذلك استجابة للدعوات التي أطلقها نشطاء شباب عبر "فيسبوك"، ينادون بمليونية، قبل يومين من انتهاء عملية سحب استمارات الترشح من جانب الراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية في إبريل 2019.

واتسمت المسيرات، التي انطلقت خلال الأسبوع الماضي، بالسلمية وشارك فيها مختلف طبقات المجتمع، وسط انتشار أمني غير مسبوق.

وانتشر رجال الشرطة، وقوات مكافحة الشغب صبيحة اليوم بشكل مكثف، ليتمركزوا في النقاط الأساسية التي من المتوقع أن يصل إليها المحتجون، كساحة أول مايو بقلب العاصمة الجزائرية، الجزائر، وساحة البريد المركزي (على بعد 3 كيلومترات من أول ماي)، وقصر الحكومة الذي لا يبعد بأكثر من كيلومتر واحد عن البريد المركزي وأيضا قصر الرئاسة، الذي يبعد أكثر من 4 كيلومترات عن قصر الحكومة.

يشار إلى أن المحتجين قاموا بمسيرة في العاصمة الجزائرية يوم الجمعة الماضي، لمسافة تزيد عن 7 كيلومترات، مارين بالنقاط الأساسية، (أول ماي، البريد المركزي، قصر الحكومة، وقصر المرادية)، حيث تم منعهم وتفريقهم عند الحاجز الأمني الأخير على بعد 500 متر من القصر الرئاسي.

وحذر رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى، أمس الخميس، من تكرار "سيناريو سورية" في بلاده جراء التظاهرات التي ترفض ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.