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كُتّاب وآراء
"بوجو ستروين" تتصدر مبيعات السيارات في فرنسا
سجلت نسبة السيارات الجديدة التي تم ترخيصها في فرنسا زيادة قدرها 2.1% في فبراير الماضي، لتصل إلى 172 ألف و443 وحدة، وفقا لما أعلنته لجنة مصنعي السيارات الفرنسيين الجمعة.
وأوضحت اللجنة في بيان أن 101 ألف و25 من هذه السيارات تنتمي لعلامات تجارية فرنسية، ما يمثل زيادة في تسجيل هذه الفئة بنسبة 6.28% على أساس سنوي.
وخلال الشهر المنصرم، تصدرت مجموعة (بوجو ستروين) مبيعات الشركات الفرنسية بـ60 ألف و578 سيارة، لتسجل ارتفاعا بنسبة 10.74%، في حين جاءت (رينو) في المركز الثاني بـ40 ألف و440 وحدة ما يمثل زيادة بـ0.29%.
وفي نفس الشهر، تصدرت الألمانية (فولكس فاجن) مبيعات العلامات التجارية الأجنبية، بـ20 ألف و336 سيارة، محققة زيادة بنسبة 2.76%، تليها اليابانية (تويوتا) بثمانية آلاف و184 وحدة، ما يمثل انخفاضا بواقع 2.06%.
وإجمالا، حققت نسبة السيارات الجديدة التي تم ترخيصها منذ بداية 2019، زيادة بمقدار 0.55% (327 ألف و522 وحدة).