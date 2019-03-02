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الرئيسية | خارج الحدود | روسيا: أمريكا تخطط لتسليح المعارضة الفنزويلية

روسيا: أمريكا تخطط لتسليح المعارضة الفنزويلية

روسيا: أمريكا تخطط لتسليح المعارضة الفنزويلية
هسبريس – د.ب.أ
السبت 02 مارس 2019 - 01:23

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن قلق بلاده إزاء الخطط الأمريكية لتسليح المعارضة الفنزويلية، مشيرا إلى وجود معلومات أن الولايات المتحدة تعتزم شراء أسلحة من إحدى دول أوروبا الشرقية ونقلها إلى مناطق قريبة من فنزويلا.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه مع نائب الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، الجمعة، إنه "فيما يتعلق بمسألة المخططات الأمريكية لتسليح المسلحين لزعزعة استقرار الوضع في فنزويلا، وإذا تحدثنا بوضوح، لغزو هذا البلد السيادي، فعندئذ، بالطبع نحن قلقون بشأن هذه الخطط لأن الولايات المتحدة لا تتردد في التحدث بصراحة عنها"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأشار لافروف إلى أن المعلومات الواردة تدل على أن الولايات المتحدة تخطط في القريب العاجل لشراء الأسلحة الخفيفة ومدافع الهاون ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة وأنواع أخرى من الأسلحة من إحدى بلدان أوروبا الشرقية وإرسالها إلى مناطق قريبة من فنزويلا بمساعدة إحدى شركات الطيران "المطيعة" لنظام واشنطن.

ونوه لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحدها وواحد أو اثنين من حلفائها في المنطقة يدعمون خيار التدخل العسكري في فنزويلا، مؤكدا أنه في حال لم تدعم الدول المجاورة لفنزويلا قرار الغزو فإن الولايات المتحدة ستفشل.

وتشهد فنزويلا توترات عقب إعلان خوان غوايدو زعيم البرلمان المعارض في شهر يناير الماضي تنصيب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، في ظل وجود الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو.

وأعلنت بعض الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة اعترافها به رئيسا لفنزويلا، بينما أيدت روسيا والصين وعدد من البلدان الأخرى مادورو كرئيس شرعي للبلاد.

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