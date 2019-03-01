السعودية تعلن تجريد نجل بن لادن من الجنسية

هسبريس - رويترز

قالت وزارة الداخلية السعودية في بيان نشرته صحيفة "أم القرى" الرسمية إن السلطات جردت حمزة نجل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة الراحل من الجنسية.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد عرضت أمس الخميس مكافأة تصل إلى مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى "تحديد هوية أو مكان" حمزة في أي بلد، واصفة إياه بأنه قيادي رئيسي في تنظيم القاعدة.